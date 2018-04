Bigbanki omanik Madis Mülleri kinnisvaraarvamusest: see on sõnum inimestele, et elage vaeselt ja ärge tehke lastele seda kingitust, et nad oma toa saavad

„See sõnum on vale nii mikro- kui ka makromajanduslikul tasandil,“ kinnitas Bigbanki omanik Parvel Pruunsild Eesti Panga asepresidendi Madis Mülleri eluaseme soetamist ja kinnisvara hinnatõusust võitjad puudutava blogipostituse kommentaariks.

Madis Müller kirjutas blogibostituses, et kinnisvara hinnatõusus ei tee ühiskonda tervikuna kuigi palju rikkamaks, sest suures osas jagatakse rikkust lihtsalt ümber ja ühe võit on teise kaotus. „Võidavad need, kel on juba vähemalt nii palju kinnisvara, kui nad vajavad, ning kaotavad need, kel seda veel ei ole. Minu võit on minu laste kaotus,“ kirjutas Müller.

Pruunsilla sõnul tehakse suurem osa kinnisvaratehinguid inimeste enda tarbeks, mitte investeeringuks. Uut kodu soetatakse laste pärast, nii vahetavad inimesed kodusid, sest näiteks sünnib perre laps ning elamispinda on juurde tarvis. „Mülleri arvamuse sõnum on, et inimesed, elage vaeselt ja ärge tehke lastele seda kingitust, et nad saavad oma toa,“ lausus ta.