Bigbanki omanik: mina ei usu raha võimu. Usun ainult inimestesse

Bigbank alustas 1992. aastal. See tähendab, et olete olnud ettevõtja peaaegu kogu Eesti iseseisvuse taastamise järgse aja. Kuidas meie keskkond selle ajaga muutunud on?

Kõik on läinud paremaks. Elu, ärikeskkond samuti. Ainsana on natuke kehvemaks läinud riskimisjulgus. Vanakooli ärimehed lõid ettevõtteid, mida on inimestel vaja. Mõõdupuu oli kasum, mis näitas, et järelikult on seda äri tarvis. Viimase 15 aasta jooksul on nihe sinnapoole, et edukad on need, kes suudavad ettevõttesse võimalikult palju raha tõsta. Ma mõistan, et see on loogiline ja selline majandusmudel idufirmade puhul toimib. Aga mul on kahju. See näitab, et inimesed teevad ettevõtted kiiresti mahamüümiseks. Mulle start-up’id väga meeldivad, aga needsamad eesti mehed võiksid jääda ka omanikeks, mitte enamusosalust mingil ajal lihtsalt rahaks vahetada. Ja me veel uhkustame, et vaadake, kui hea tehingu nad tegid, kui palju raha said. Misasi on raha? Raha ei otsusta midagi, omanikud otsustavad. Aga see on praeguse aja märk.