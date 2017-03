Bigbanki varad kasvasid kasumist rohkem

Bigbanki kasum kasvas läinud aastal 4,5 protsenti, 11,7 miljonile eurole. Panga varade maht kasvas samal ajal 12 protsenti, 394 miljonile eurole.

Väikelaenudele spetsialiseerunud panga laenuportfell kasvas aastaga 37 miljoni euro võrra, 326 miljonilt 363 miljonini.

„Eelmine aasta oli Bigbankile eelkõige stabiilse kasvu aasta – suurendasime kontserni bilansimahtu 42 miljoni euro võrra ning teenisime 5% rohkem puhaskasumit kui eelmisel aastal,“ sõnas Bigbanki juhatuse esimees Kaido Saar. „Kõige edukamalt tegutsesime taaskord Leedu turul ning seda juba mitmendat aastat järjest.“

„Jätkasime eelmisel aastal panga riskijuhtimise tõhustamist ning parandasime laenuportfelli kvaliteeti – tänu aktiivsele tööle vähenes 90 ja enam päeva tähtaja ületanud laenude osakaal portfellis märkimisväärselt,“ lausus Kaido Saar. „Panga arendustegevuses keskendusime kliendikogemuse parandamisele teenuste automatiseerimise kaudu.“

„Rootsis alustasime koostööd Upgraded lahenduse pakkuja ja Apple’i toodete edasimüüjatega,“ märkis Saar. „Rootslastel on nüüd võimalus kasutada Ameerika Ühendriikides laialt levinud Upgrade Plan’i, mis võimaldab tarbijal nutiseadme välja vahetada kohe, kui uus versioon on turule tulnud. Finantstehnoloogia ja -teenuste keskkonna kujundamisega ning arendamisega soovime ka Eestis jätkuvalt tegeleda, FinanceEstonia liikmena seisame selle eest, et finantsteenuste turul oleksid mitmekesised teenused ja mõistlik regulatsioon.“

Eelmise aasta lõpuks oli Bigbankil kokku 158 000 laenulepingut, neist Eestis 38 000, Lätis 68 000, Leedus 27 000, Soomes 12 000, Hispaanias 8000 ning Rootsis 5000. Nõuded klientidele jagunesid geograafiliselt järgnevalt: 25% Leedu, 23,8% Läti, 18,9% Soome, 17,0% Eesti, 7,6% Rootsi, 7,7% Hispaania. 2016. aasta lõpu seisuga oli Bigbankis 434 töötajat, sealhulgas 211 Eestis, 74 Lätis, 70 Leedus, 31 Soomes, 35 Hispaanias ja 13 Rootsis. Aasta keskmine töötajate arv oli 415.