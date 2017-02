Kui robot teeb ära inimese töö, mille eest teenitud palgalt peaks inimene maksma makse, siis peaks ka roboti töö olema maksustatud, leidis IT-miljardär Bill Gates intervjuus väljaandele Quartz.

"Kindlasti peaks olema maksud, mis on seotud automatiseeritusega," ütles Gates. "Kui praegu teeb inimtööline, ütleme 50 000 dollari eest aastas tehases tööd, on see sissetulek maksustatud tulumaksu, sotsiaalmaksu, muu sellisega. Ja kui robot pannakse tegema sama tööd, võiks arvata, et me võiks robotit samal tasemel maksustada."

Gatesi mõtte kohaselt võimaldaks robotite maksustamine panna tehasetööst vabanenud inimesed tööle kohtades, kus robotid nende eest tööd teha ei saa. "See vabastaks tööjõudu, et mei saaks kanda paremat hoolt oma vanurite eest, et meil oleks koolides väiksemad klassid, et me saaks aidata erivajadustega lapsi. Kõiki neid asju, kus empaatia ja inimlik arusaamine on väga unikaalne osa. ja kus meil on akuutselt inimesi puudu," rääis Gates.

Kuidas täpselt automatiseerimist maksustada, on Gatesi sõnul arutelu küsimus. "Tähtis on, et me hakkaks sellest nüüd rääkima," märkis ta. "Osa sissetulekut võib tulla kasumitelt, mis lisanduvad tööjõu efektiivsuse lisandumise tõttu. Osa otseselt mingit sorti robotimaksust. Ma arvan, et robotifirmad ei ole vihased, kui tuleb teatav maks. See on OK."

Gates sõnas, et võiks olla isegi mõttekas tahtlikult aeglustada inimtööjõu asendamist robotitega, et tasakaalustada selle mõju inimestele. "Tuleks välja uurida, mis on selle mõju kogukonnale, millised üleminekuprogrammid aitaks ja milliseid oleks vaja," ütles ta.

"On halb, kui inimesed pigem kardavad, et mida innovatsioon neile teha võib, kui tunnevad entusiasmi," ütles Gates. "See tähendab, et nad ei võta omaks positiivseid asju, mis innovatsiooniga kaasnevad."

"Kindlasti oleks maksustamine parem tee sellega toime tulla kui lihtsalt osade asjade keelustamine," ütles Gates.