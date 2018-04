Bill Gates: Malaaria on suur oht. Sellega tuleb võidelda

Maailma rikkuselt teine inimene Microsofti asutaja Bill Gates ütles eile, et ohtlik haigus malaaria on taas tõusuteel ning võtab palju elusid välja arvatud juhul kui valitsused üle maailma hakkavad selle vastu võitlema.

Malaariasurmad, mis on olnud stabiilses languses alates 2000. aastast, kasvasid taas 2016. aastal.

Gatesi sõnul on vaja innovatsiooni, et arendada ravimeid, kirjutab AFP.

„2016. aasta tagasilöök on meile väga selge signaal,“ ütles ta Londoni malaariateemalisel tippkohtumisel. „Finantseerimine peab olema pikaajaline ja me peame muutuma targemaks. Malaaria koorem on vastuvõtmatu.“

2016. aastal suri malaariasse enam kui 445 000 inimest, kellest enamus olid alla viie aastased lapsed ja lapseootel naised. Malaariasse haigestumise juhtumeid oli 2016. aastal 216 miljonit, millest 90 protsenti olid Aafrikas.

Aafrika majandusele tähendab see aastas enam kui 12 miljardi dollarilist kulu ja see võib neelata kuni 40 protsenti kogu tervishoiukuludest.

2015. aastaks vähenes 2000. aastaga võrreldes malaariasurmade arv enam kui 60 protsenti. Et 1999. aastal hakati panustama malaariavastasesse võitlusesse tähendab seitsme miljoni elu päästmist. Mitmed riigid on kuulutatud malaariavabaks.