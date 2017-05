Bill Gates üllatas veganiburgeritega

Beyond Meat nimeline USA firma, mille investorid on miljardär Bill Gates ning toiduainetööstusgigandid General Mills ja Tyson Foods, alustab taimsete veganiburgerite müüki saatmist enam kui 280 Safeway supermarketisse California, Hawaii ja Nevada osariikides.

Toote nimeks on Beyond Burger ja see jõudis ostjateni juba mullu, kuid siis oli see saadaval vaid Whole Foodsi müügikohtades ja vähestes restoranides. Safeways on burgerid lihatoodete letis, et meelitada lihasööjaid, kirjutab Bloomberg.

Beyond Meat ja konkurent Impossible Foods on löönud toiduainetööstuse ringkonnad kahisema oma veganiburgeritega, millega nad püüavad meelitada ameeriklasi vähema liha sööma.