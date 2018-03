Bill Gates: uus majanduskriis ei jää tulemata

Microsofti asutaja ning pikka aega maailma rikkaima inimese tiitlit kandnud Bill Gates ütles hiljaaegu Redditi vahendusel toimunud küsimuste-vastuste arutelul, et uus majanduskriis on kohe kindlasti tulemas, kirjutab Äripäev.

Gatesilt küsiti, kas USA-d võiks lähitulevikus tabada majanduskriis. Gates vastas: “Jah. Seda on küll raske öelda, ent see on tõsiasi.” Ta lisas, et õnneks on USA suutnud majanduskriisidega hästi hakkama saada.

Sealjuures märkis Gates, et ta pole ilmselt kõige õigem inimene majanduse tulevikku ennustama ning viitas oma pikaaegsele sõbrale Warren Buffettile.

Allikas: Äripäev