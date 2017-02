Bill Gates rääkis täna Müncheni julgeolekukonverentsil esinedes, et uus terrorosmiliik võib tappa vähem kui aastaga 30 miljonit inimest. Seda juhul, kui ohule ei pöörata tähelepanu, kirjutab Business Insider.

„Kui otsustasin 20 aastat tagasi fokuseerida oma heategevuse üleilmsele tervishoiule, siis ma ei kujutanud ette, et räägin sellest julgeolekukonverentsil,“ ütles Microsofti asutaja Bill Gates. „Ma räägin siin, sest usun, et meie maailmad on tihedamalt seotud kui enamus inimesi arvavad.“

Sõjapiirkonnad ja mittetoimivad riigid on kõige keerulisemad kohad, kus likvideerida epideemiaid. Samuti on nende seas tõenäolised kohad, kus epideemiad algavad - näiteks Ebola Sierra Leones ja Libeerias.

Järgmine epideemia võib saada alguse terroristi arvutiekraanilt, kes võib luua rõugete sünteetilise versiooni või midagi veel tapvamat.

„Seni ignoreerime sidet tervishoiu ja rahvuasvahelise julgeoelku vahel,“ ütles ta. „Kui terroristi kätetöö tulemusena või looduslikult tekib kiiresti õhu teel leviv viirus, võib see tappa rohkem kui 30 miljonit inimest vähem kui aastaga.“

Ta lisas, et tõenäoliselt juhtub see järgmise 10-15 aasta jooksul.

Sellist katastroofi on raske ette kujutada, kuid 1918. aastal tappis haigus 50-100 miljonit inimest.

Maailma ühe rikkaima inimese sõnul ei tohiks lasta end petta mõttest, et kuna viimasel ajal ei ole midagi sellist juhtunud, ei juhtu seda ka tulevikus. Kasulik on mõelda, mis juhtub, kui miski Ebola laadne liigub suurlinna. Õnneks on arendatakse vaktsiine ja ravimeid ning toimub biotehnoloogia areng, mis võivad aidata vältida olukorra käest minekut.

Gatesi sõnul tuleb biloogilise relva valguses investeerida uutesse relvadesse, milleks on vaktsiinid,ravimid ja diagnostika.