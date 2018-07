Bill Gatesi ja Barack Obama lemmikekspert: ärge kunagi alahinnake inimlikku lollust!

Vastuseks väitele, et tõenäoliselt on neil populistlikel liidritel vastuseid kohalikele probleemidele, kinnitas Harari, et maailmas on kolm kõige olulisemat eksistentsiaalset probleemi: tuumasõda, kliimamuutused ja tehnoloogiline segadus.

Neile probleemidele saab leida aga vaid globaalse lahenduse. „Ja senini ei ole me neilt liidritelt kuulnud mitte ühtegi mõtet, mis reaalseid lahendusi pakuks,“ kinnitas ta.

Harari kinnitusel võib see väga halvasti lõppeda. „Nad panevad kogu inimkonna ellujäämise küsimärgi alla, kui me mingit lahendust ei leia. Oleme silmitsi väga tõsise probleemiga,“ kinnitas ta.

„Inimesi ning ka inimkonna liidreid ei saa usaldada selles, et nad tegutseksid inimkonna jaoks parimas suunas. Me võime seda loota, kuid see ei ole kindel,“ lausus ta.

Inimkonna ja masinate tulevik

Inimkonna ja tehnoloogilise arengu kosotoime kohta tõdes Harari, et ajalugu on näidanud, et sellistel arengutel on võime maailma muuta, kuid need ei ole kunagi iseenesest deterministlikud.

Kui viimased suuremad revolutsioonid on toonud uuendusi nagu rongid, autod, elekter ja televisioon, siis ei need ei öelnud meile, kuidas neid kasutada.

Kuigi arenev tehnoloogia tehisintellekti ja biotehnoloogia vallas saab üha olulisemaks, on Harari sõnul siiski inimkonna otsustada, kuidas seda tehnoloogiat kasutada.

„See on valitsuste ülesanne,“ kinnitas ta, toonitades, et probleem on selles, et suur osa maailma juhte keskendub „vanadele probleemidele“ ega tähtsusta piisavalt areneva tehnoloogia potentsiaali.

Olukorda halvendab veelgi asjaolu, et inimesi need teemad ei huvita, nad on ignorantsed ning erasektori ekspertidel või akadeemikutel ei ole poliitilist mandaati selliste uute leiutiste reguleerimiseks.