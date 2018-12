Bingo jackpoti võitja: jõulukingid olid juba enne ostetud!

Võitjaks osutus Pärnumaalt pärit noor mees, kes enda sõnul mängib nii Bingot kui Vikinglottot pea iga nädal. Oma numbreid mehel pole, enamjaolt ostab ikka pliks-plaks pileteid.

Tootmisvaldkonnas töötav mees rääkis loto kontoris võitu vormistades, et võidupilet oleks peaaegu ajapuudusel ostmata jäänud - ost sai tehtud napilt enne loosimise sulgumist. Enda võidust sai mees teada alles hommikul - õhtul küll kuulis infot suurest lotovõidust, kuid endaga seda seostada ei osanud: „ma ei ole kunagi arvanud, et võiksin võita jackpoti, see on nii ebatõenäoline!"

Võidu-uudist on mees seni jaganud vaid elukaaslasega ja konkreetset plaani, mida võidusummaga peale hakata, veel pole. „Jõulukingid on juba ostetud, niiet võidusumma jääb ootama suuremaid oste", ütleb mees.