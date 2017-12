Biotehnoloogiasektor nõuab jedi närve

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

“Jõud on biotech’idega,” alustasid JPMorgani analüütikud biotehnoloogiasektori tuleva aasta ülevaadet “Tähesõdade” parafraasiga. Analüütikute arvates tuleb järgmine aasta sektorile veelgi tugevam ning on uus lootus (taas “Tähesõdade” viide), et sektoris tuleb palju ühinemisi ja ülevõtmisi, kirjutab Äripäev.