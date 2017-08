Bitcoin hakkab veidi rohkem sarnanema pärisrahaga. Ilmavalgust nägid bitcoini võlakirjad

Bitcoini hakatakse üha enam aktsepteerima finantsturgude kõrgliigas, kuna üks Jaapani finantsinfokompanii Fisco teatas, et nende üksus emiteeris esmakordselt bitcoinis võlakirju, kirjutas MarketWatch.

Bitcoini tuletisinstrumentide nagu optsioonide ja futuuride, ning nüüd ka bitcoini võlakirjade tulek võib sageli väga kõikuva hinnaga digiraha muutuda juba traditsioonilise finantsturu toote sarnaseks asjaks.

Tänavu on bitcoini hind juba neljakordistunud. Neljapäeval tegi bitcoin rekordi, ületades 4500 dollari joone, mis viis selle digiraha turuväärtuse 74 miljardile dollarile.

Kui bitcoinil oleks tuletisinstrumendid, saaksid investorid end kaitsta sageli päevas sadades dollarites kõikuva bitcoini hinnariski vastu.

Fisco emiteeris kolme aastaseid bitcoinis võlakirju. Võlakirja intressimäär on kolm protsenti aastas ja võlakirja lõppedes makstakse võlakirja nimiväärtus välja bitcoinides. Võlakirjaemission oli imeväike – vaid 200 bitcoini ehk umbes 900 000 dollarit.

Ajalooliselt on krüptorahad olnud pigem krüptoanarhistide ja tehnoloogiafännide pärusmaa, kuid paari aastaga on see muutnud, rääkis Šveitsis asuva digiraha maakerfirma Bitcoin Suisse juhatuse esimees Niklas Nikolajsen.