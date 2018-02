Suur bitcoinimaania on möödas. Meedia ja investorite tähelepanu on koondunud nö vanale finantsmaailmale - börsidel on üle aastate suur langus. Nüüd on paras aeg kõike meenutada ja mõtiskleda, mis võib edaspidi juhtuma hakata. Mul on nö pikk vaade - Coinbase'is on müügiorder sees 15 000 euro tasemel. Praegu on bitcoini hind ööpäevaga kerkinud 6,7% 7100 eurole.