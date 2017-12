Bitcoin kukkus. Lõuna-Korea kaalub spekulatsioonide lõpetamist krüptoraha kauplemiskohtade sulgemise teel

Bitcoin kukkus täna kuna Lõuna-Korea uurib võimalusi kuidas piirata spekuleerimishullust krüptorahadega. Üheks võimaluseks on virtuaalvaluutade kauplemiskohtade sulgemine, kirjutab Bloomberg.

Lõuna-Korea on bitcoini ja teiste krüptorahade spekuleerimisel esireas. Lõuna-Korea peaminister ütles, et ta on mures krüptorahade kauplemise mõju pärast Korea noortele. Kuigi hetkel pole kinnitust, et Aasia suuruselt neljas majandus sulgeb krüptorahade kauplemiskeskkonnad, tuli uudis üllatusena. Lõuna-Korea annab viiendiku maailma krüptorahade kauplemisest.

Bitcoini odavnes uudise järel Aasias isegi üheksa protsenti, 13 717 dollarini. Enne uudist oli bitcoin veel tõusmas. Hiljem hind veidi kosus, mis viis languse 5,5 protsendini ja hinna 14 362 dollarile. Läinud nädalasest tipust on virtuaalraha kukkunud 27 protsenti.

Lõuna-Korea nõuab krüptorahatehingute osaliste pärisnimesid ja keelustab pankades virtuaalkontode teenuse pakkumise, mille kaudu tehakse krüprobörsidel nn. mündipakkumisi. Valitsus vaatab üle tervet rida meetmeid, sealhulgas krüptoraha kauplemiskohtade sulgemist, mida soovitas justiitsministeerium.

Bitcoin oli neljapäeval Lõuna-Koreas 30 protsenti kallim kui rahvusvahelistel turgudel, mis näitab selle maa sõltuvust ning raskusi arbitraažitehingute tegemisel eri turuplatside vahel.

„Krüptovaluutaspekulatsioonid on muutunud Koreas irratsionaalseks,” teatas valitsus pressiteates. „Valitsus ei saa lasta ebanormaalsel spekuleerimisel jätkuda.”

Alles veidi enam kui nädal tagasi läks üks Lõuna-Korea krüptorahabörs pankrotti.

Singapuri keskpank teatas läinud nädalal, et digivaluuta ostjad peaksid teadma, et nad võivad kaotada kogu raha.