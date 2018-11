Bitcoin kukub taas kolinal

Ühtlasi võis väärtuse langus alla 6000 dollari olla paljudele kauplejatele viimaseks kriitiliseks piiriks, kus nad ei pidanud enam mõtekaks krüptoraha enda kätte jätta ja asusid edasiste kahjude vältimiseks krüptovaluutat maha müüma. Ka võis oma roll olla esimestel regulaatorite sanktsioonidel.

Nimelt andis USA väärtpaberite ja börsikomisjon eelmisel nädalal teada esimestest krüptoraha asutajate vastu suunatud tsiviilkaristustest. Bloomberg kirjutas selle nädala alguses, et USA õiguskaitseorganid on asunud ka mullust bitcoini rallit uurima, kahtlustades manipulatsiooni krüptoraha väärtusega.

Ka ei saa välistada, et üldine üleilmsete turgude langus on hakanud lõivu nõudma ka krüptoraha turult. „Turud üle kogu maailma on väga tundlikud, paanika ja tunded mõjutavad tavalisest enam seal toimuvaid otsuseid,” märkis Fundstrat Global Advisors kaasasutaja Tomm Lee.

„Kas see aga tähendab, et bitcoin on nüüd maha murtud? Ei. Kasutajad on jätkuvalt olemas, lihtsalt lühikeses perspektiivis loob paanika paanikat,” lisas ta.