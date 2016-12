Bitcoin lõi tänavu särama

bitcoin Foto: Scanpix/ Reuters

Krüptovaluuta Bitcoini hind kerkis ligi kolme aasta kõrgemale tasemele. Tänavu on bitcoini kallinemine nii tähelepanuväärne, et ta on saavutanud parema tootluse kui mistahes peamine valuuta või aktsiaindeks, kirjutab Bloomberg.