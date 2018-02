Üldise turulanguse taustal paistab, et Bitcoin on jälle tõusma hakanud.

Kui hommikul oli bitcoini hind eurodes platvormil Gdax.com 4682 eurot, siis praegu on see 5749 eurot. Mõneks ajaks käis hind ka üle 6000 euro piiri. Homme hommikul paistab, kas tõus ka jätkunud on.