Bitcoin on ettearvamatu ja peale hinnalanguse tuleb karta ka häkkereid

Nüüdseks on bitcoin täielikult massidesse jõudnud. Klišee kõlab: „Kui taksojuhid juba investeerimisest räägivad, on aeg müüa.” Sellised ütlemised mõjuvad kulunult, mis muidugi ei vähenda nende tõesust. Tõsi, kuna krüptoraha toimimisloogika on ajalooliselt pretsedenditu, ei ole suurt mõtet spekuleerida, kas tegu on mulliga või mitte. Kellelgi – rõhutame: mitte kellelgi – pole aimu, mida bitcoin’i hind järgmise kuu, aasta või kümnendiga teeb. Valetab see, kes väidab, et tema teab.

Bitcoin’i eristab kõigist teistest ajaloos tuntud valuutadest see, et ta ei ole tagatud mitte millegagi. Kullale annab garantii kasvõi see, et temast saab ehteid valmistada. Ettevõtte aktsiaid tagab varade väärtus. Bitcoin’i „tagab” ainult see, et inimesed usuvad sellesse. Mida rohkem on uskujaid, seda rohkem krüptoraha ostetakse ja seda kõrgemale kerkib selle hind. Kui millalgi peaks tekkima paanika, siis ei saa sugugi välistada, et hind kukub tagasi sinna, kust ta alustas – nulli.