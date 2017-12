Bitcoin ületas 200 miljardi piiri

Krüptoraha bitcoin rallis täna uue rekordini – üks bitcoin maksab nüüd 11 855,73 dollarit (Äripäevast refereeritud uudise avaldamise hetkel isegi 12 266,75 – Delfi) ning bitcoinide koguväärtus ületas esmakordselt 200 miljardi dollari piiri, kirjutab MarketWatch.

Bitcoini võimsast tõust annab aimu kaks numbrit, kirjutab Äripäev.

Esiteks ületas bitcoinide koguväärtus 100 miljardi dollari piiri alles tänavu oktoobris. Teiseks on kõigi maailma krüptorahade koguväärtus praegu umbes 357 miljardit dollarit, mis näitab, kuivõrd suurt võidukäiku teeb bitcoin.

Proovides bitcoini väärtust panna perspektiivi S&P 500 indeksisse kuuluvate ettevõtetega, siis selgub, et praegu on bitcoin rohkem väärt kui näiteks Coca-Cola ning on tasahilju järele jõudmas Oracle’ile.

