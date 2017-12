Bitcoin visatakse huntide ette

Saxo Banki analüütikud Kay Van-Petersen ja Jacob Pouncey prognoosivad 2018. aastaks, et viimaste aastate finantsturgude üheks silmapaistamaks fenomeniks kujunenud krüptovaluutade käsi käib halvasti. Bitcoin jätkab tõusu enamus 2018. aastast ja teeb uue tipu, kuid Venemaa ja Hiina meisterdavad bitcoini krahhi.

Bitcoin teeb 2018. aastal tipu kõrgemal kui 60 000 dollarit ja selle turuväärtus ületab triljoni dollari taseme.

Venemaa ja Hiina koosmõjul soodustatkase kodumaiseid krüptorahasid. Venemaa tungib ametlikult krüptorahade kaevandamisse, et mõjutada selle protokolli arendust. Suund võetakse bitcoinist eemale, et hoida rohkem kapitali kodumaal. Hiina teeb sama, keelates Hiinas populaarsmeate krüptorahade kaevandamise. Viimase põhjuseks toob Hiina tohutu energiaraiskamise ja mure keskkonna pärast. Hiina kardab ka seda, et bitcoini kasutatakse varjatult kapitali väljaveoks riigist.

Et loodus tühja kohta ei talu, loob Hiina ametliku krüptoraha, mille kaevandamine nõuab vähem elektrit. Hästi toimiv riiklik maksete teenus ja hinnastabiilsus pluss riigi jõuline sekkumine vähendab huvi kõigi teiste krüptorahade vastu. Sellega tasalülitatkase bitcoini ja teiste krüptorahade hinnatõusu spekulatsioonid. Samas ei piirata plokiahela tehnoloogia paljulubavaid võimalusi.

Pärast tipu tegemist 2018. aastal toimub bitcoini krahh ja krüptoraha liigub 2019. aastaks lähemale oma tootmiskulule ehk tuhandele dollarile, prognoosib Saxo Bank.