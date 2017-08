Bitcoin võib olla mullistunud. USA keskklass on sattunud bitcoinist pöördesse

Bitcoin maksis selle eest, ütles 35-aastane koolibussijuht Ryan Williams täispuhutava välibasseini ostu kohta, millest NBC News kirjutas, et keskklassi Ameerika on läinud hulluks bitcoini armastusega.

Willams ütles, et nüüd on ka tema vennad ja haiglaõena töötav ema investeerimas oma raske tööga kättetulevat raha krüprovaluutadesse.

Üks teine tüüp, 39-aastane Greg Salerno Hobokenist ütles, et „See on nagu Apple aktsia kümne sendiga." Ta lisas, et ostis 1600 dollari eest bitcoine ja need on nüüd väärt 20 000 dollarit, mis on pannud ta töökaaslasi küsima temalt nõu bitcoini osas, kirjutab MarketWatch.

Kui te ei osta bitcoini, siis te ei suuda pidada sammu naabritega, kirjutas William & Mary majandusprofessor Peter Atwater.

„Ameerika keskklass on langenud armastusse taevasse tõusnud hinnaga reguleerimata turul kaubeldava krüptovaluuta suhtes, mis tõusis augustis rekordtasemele 4400 dollarile. See teeb aastaseks tõusuks 600 protsenti,“ kirjutas Atwater.