Bitcoini entusiasti hiljutine langus ei morjenda. Milline on tema bitcoini hinnasiht aastaks 2022?

bitcoini reklaam Foto: Scanpix/ AFP

Bitcoini hiljutine hinnalangus on nagu hane selga vesi. Vähemalt ei heiduta see krüptoentusiastist analüütikut Thomas Lee'd, kes prognoosib, et sel aastal krüptorahaturg kahekordistub 1,2 triljoni dollarini, kirjutab Bloomberg.