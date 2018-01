Bitcoini-hullus nõudis Soomes esimese ohvri: inimene kaotas petuskeemiga suure summa raha

Länsi-Uusimaa politsei uurib juhtumit, kus kodanikule pakuti võimalust investeerida bitcoini, kuid selle asemel tehti ta pangakonto tühjaks, kirjutab Yle.

Juhtum algas, kui ohvrile tuli telefonikõne Suurbritannias asuvast firmast, milles talle pakuti abi bitcoini ostmisel. Pakkumine tundus ahvatlev ja ohver võttis selle vastu.

Veidi peale kõnet palus firma luba tõmmata ohvri arvutisse tarkvara, mille abil kauplemine toimuks. "Nüüd on selgunud, et antud programmi näol oli tegemist nuhkvaraga, mille abil tühjendati ohvri pangakonto," ütles juhtivuurija Jukka Paasio.

Paasio keeldus avaldamast, kui suure summa vargad kätte said. "Kuid ma võin öelda, et jutt käib märkimisväärsest summast," lisas ta. Uurija sõnul on tõenäoliselt väga keeruline saada varastatud raha tagasi. "Vargus ei jätnud maha märke, sest küberkurjategijad on õppinud oma jälgi varjama," ütles Paasio.

Antud juhtum on Soomes esimene, kuid Rootsis ja Norras on äsja hakatud rääkima bitcoiniga seotud ohtudest. Paasio paneb inimestele südamele, et nad oleksid valvsad ega usaldaks isikuid ja ettevõtteid, mida nad ei tunne. "Parem on olla kõigi suhtes veidi kahtlustav kui heausklik," ütles ta soovituseks.