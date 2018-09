Bitcoini imeline maailm. Krüptoskeene ajas äsja kihama müstiline tegelane, kes liigutas suuri summasid

Neid, kes omavad palju bitcoine, kutsutakse ringkondades vaaladeks. Kuna bitcoin on anonüümne virtuaalraha, siis ei ole muidugi teada, kes on kes. Nii tekivad spekulatsioonid. Eriti tähelepanelikult jälgitakse aga neid tegelasi, kes on bitcoine omanud juba algusest peale. Üks selline, kelle digirahakott pärineb aastast 2011, hakkas augustis tegema suuri bitcoini-liigutusi ja arvatakse, et just see põhjustas ka digiraha suure kukkumise viimastel nädalatel.

Selle rahakoti omanikul oli kunagi 111 114 bitcoini, mis tippajal olid väärt 2 miljardit dollarit. Kaks nädalat tagasi algasid kuulujutud, et see tegelane soovib oma bitcoinid rahaks teha, sest tal on langusest kõrini saanud.

Kogu lool on klassikalised bitcoini-müsteeriumi tunnused: on tuntud rahakott, mida jälgitakse. Suur hulk erinevaid spekulatsioone, mis toovad kaasa müümiste laine ning lisaks armee amatöörlikke detektiive, kes püüavad leida õiget vastust, kuid ei pruugi märki tabada. Kõik saavad proovida erinevate tehingute jälgi ajada - see on bitcoini üks unikaalseid külgi.

Chainanalysis Inc, mis pakub ettevõtetele ja ametivõimudele krüptoraha teekonna jälgimise teenust, kinnistas, et kõnealuse vaala rahakotiga tehti 23. kuni 30. augustini 50 tehingut kokku 50 500 bitcoiniga. 22. augusti hindu vaadates oli tegu 230 000 000 dollari eest tehtud tehingutega. Nad ei saa aga öelda, kas need bitcoinid jõudsid vahetuskeskkondadesse. Võis vabalt olla, et tegelane kandis neid näiteks oma teistesse virtuaalrahakottidesse.