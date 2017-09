Bitcoini investeering, mida sa endale ei taha

Bitcoin Investment Trust on investeerimisfond, mis paigutab omanike vara bitcoini, kuid 94% fondi väärtusest on viruaalne õhk, kirjutas LHV finantsportaal.

Viie aastaga 10 dollarilt ligi 4000 dollarile tõusnud bitcoin on kergitanud investorite ja kauplejate huvi kõikvõimalike instrumentide vastu, millega sellest maaniast saaks kuidagi tulu lõigata. Üheks mugavaks vahendiks on Ühendriikide börsil kauplev Bitcoin Investment Trust, mis peegeldab bitcoini turuhinda ja pakub seetõttu lihtsat võimalust alternatiivsest varast osa saada. Pimesi ostes ei pruugi aga alati saada seda, mida arvasid.

Bitcoin Investment Trusti (GBTC) näol on tegemist investeerimisfondiga, mis paigutab omanike vara vaid bitcoini ja selle väärtus on seega tuletatav bitcoini hinnast. Kuna GBTC kaupleb nii nagu iga teisegi ettevõtte aktsia, siis on mõistetav, miks investorite silmis on see tuttavaks ja mugavaks variandiks panustada bitcoinile, ilma et peaks hakkama uurima, kuidas oleks võimalik krüptovaluutat otse osta.

Kuna fondi väärtus aktsia kohta oli 22. septembril 655 dollarit ning bitcoin kauples 3647 dollaril, siis järelikult ühte bitcoini iga aktsia ei esinda. Täpsemalt on fondil pea 173 000 bitcoini ja fondil väljas aktsiaid kokku 1,8687 miljonit, mis tegi augusti lõpu seisuga 0,09242821 bitcoini aktsia kohta. Lihtne matemaatika ütleb, et fondi õiglane väärtus aktsia kohta on 337 dollarit, mistõttu moodustab 94% fondi väärtusest virtuaalne õhk.

Fondi asutaja Grayscale Investments toob isegi kodulehel selgelt välja, et kui suured käärid vara väärtuse ning aktsia hinna vahel laiutavad.

Augusti lõpus võis täheldada olukorda, kus GBTC aktsia liikus üle 1000 dollari, kergitades preemia lausa 130 protsendini. Olukorda on hiljuti mõnevõrra leevendanud uudised krüptovaluuta börside keelustamisest Hiinas ja JPMorgani juhi Jamie Dimoni hoiatavad kommentaarid, mis langetasid fondi väärtust rohkem kui bitcoini hinda, kuid investorid maksavad endiselt palju rohkem sellest, mida nad tegelikult kätte saavad.

Osaliselt võib nähtust selgitada sellega, et aktsiad kauplevad börsivälisel turul, kus päevane käive on küll viimastel kuudel paranenud, ent jääb üldiselt alla 100 000 aktsia. Madala likviidsuse korral võivad väikesed muutused nõudluses ja pakkumises hinda oluliselt mõjutada.

Muude põhjuste osas võib ainult spekuleerida. Erinevus hakkas tekkima siis, kui bitcoini hinna kasv muutus kevadel eksponentsiaalseks, mille põhjal võib järeldada, et aktsiaid julgeti preemiaga soetada, kuna eeldati bitcoini edasist kallinemist, mis muudaks praegused käärid pikas plaanis tähtsusetuks. Teise võimalusena on fondi investorid aktsepteerinud teatava preemia olemasolu, kasutades instrumenti rohkem lühiajalisele momentumile panustamiseks või potentsiaalselt isegi võimendusena käsitledes.

Reguleeritud börsile on üritanud tulla juba mitu bitcoini fondi, kuid siiani on USA väärtpaberijärelvalve komisjon käe ette pannud, põhjendades otsust regulatsioonide ja järelvalve puudumisega. Ootused on siiski kõrged, et ühel päeval valik investorite jaoks laieneb, ent seniks võib vähene konkurentsi jätta Bitcoin Investment Trusti preemia krõbedaks.