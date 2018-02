Bitcoini miljardärid: kui te ei suuda mõelda, et bitcoin võib maksta 320 000 dollarit, siis teil puudub kujutlusvõime

Bitcoini miljardäridel Winklevossi kaksikutel on sõnum krüptoraha skeptikutele, kirjutab Marketwatch.

Nende sõnul maksab ühel päeval bitcoin praegusest 40-korda rohkem. Kui skeptikud ei suuda seda ette kujutada, siis puudub neil kujutlusvõime, rääkisid nad.

„Meie arvates tõrjub bitcoin kulla troonilt,“ ütles Cameron. "Meie arvestes on see parem kui kuld. Mis teeb kullast kulla? Vähesus. Bitcoinide pakkumine on fikseeritud, mis on parem kui vähesus. Seda on mugavam kanda ja krüptoraha on kestvam. Vaatamata viimaste nädalate hinnaliikumistele on bitcoin väga alahinnatud vara.“

Ei Cameron ega ta vend Tyler ei pakkunud välja millal nende ennustus võiks täituda, kuid nad ütlesid, et jutt käib 10-20 aastasest vaatest.

Winklevossi kaksikuid peetakse krüptoraha miljardärideks.