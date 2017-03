Bitcoini tabas oluline tagasilöök

USA väärtpaberijärelevalve SEC lükkas reedel tagasi Cameron ja Tyler Winklevossi taotluse, et luua USA esimene börsil kaubeldav bitcoini fond (ETF).

Need investorid on juba enam kui kolm aastat püüdnud SECi veenda, et nad lubaksid bitcoini ETFi turule, kirjutab Reuters.

Krüptovaluuta hind kukkus reedel selle uudise järel. Madalpunktis ulatus bitcoini päevasisenee kukkumine 18 protsendini, kuid õhtuks kahanes langus 7,8 protsendini. Bitcoin maksis 1098 dollarit.

Alles sel kuul saavutas bitcoin rekordtaseme ligi 1300 dollarit, kuna investorid spekuleerisid, et bitcoini ETF muudab krüproraha atraktiivsemaks ka neile inimestele, kes veel ei ole selle raha vastu huvi tundnud.

Bitcoin looks investortele uut liiki riskid, kuna selle kasutus on vähene, kübarturvalisuse rikkumisi on olnud massiliselt ja puudub valitsuste selge suhtumine sellesse varasse.

Vinklevossi vennad on enim tuntud vaidluste pärast Facebooki asutaja Mark Zuckerbergiga teemal, kas viimane varastas ära nende idee, millest kasvas välja maailma populaarseim sotsiaalvõrgustik. Vennad on muutunud suurteks digivaluuta investoriteks.