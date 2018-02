Bitcoini uusrikkurid käisid stripiklubis äri ajamas. Krüptorahaga äritsevate naiste meelest peab "poisteklubile" päitsed pähe panema

Suur hulk bitcoiniga rikastunutest on 20ndates mehed. Sülle kukkunud rahaga käib kaasas ka lõbus elustiil, kus on omal kohal šampanja ja stripparid. Naisbitcoineritele aga selline värk sugugi ei meeldi, kirjutab Bloomberg.

Põhja-Ameerika Bitcoini Konverents meelitas kohale 5000 osalejat. Pärast pikkade kõnede kuulamist kutsuti seltskond pidutsema klubisse nimega E11even. "Saate suhelda ja lõõgastuda - või tantsida," reklaamiti üritust.

Täpsustamata jäeti, et tegu on hiiglasliku Miami stripiklubiga. Jooke pakkusid äärmiselt napis rõivastuses ettekandjad, ja kuigi ametlikult sai pidu läbi kell 11 õhtul, jäi enamik edasi aega viitma.

"Oleme kari tüüpi 20ndates, kel on palju raha. Meile meeldivad paljad tüdrukd," ütles krüptotreider Jeff Scott avameelselt. Tema meelest pole mõtet loota, et see seltskond ennast muutma hakkab.

Paljud pole aga asjaga rahul, sealhulgas avaldas kahetsust ürituse üks peasponsoreid, kes oma sõnul polnud teadlik, millise klubiga tegu on. Osa konverentsil osalenud naistest tundis aga oma sõnul ebamugavust.

Poliitkorrektsus on USAs võimas jõud. Kui konverentsi peakorraldaja teatas alguses telefonitsi, et ei näe asjas mingit probleemi, siis vaid paar tundi hiljem saatis ta juba meili, kus kahetses ja rääkis "inklusiivsusest".

Üks mure on veel - konverentsi 88 esinejast oli naisi vaid kolm. Korraldajad otsustasid nüüd, et järgmisel aastal pannakse paika vastav kvoot, et rohkem naisi lavale saada.

Naised on pisitasa enda jaoks bitcoini avastamas. Kui 2015. aastal oli USA bitcoini kasutajatest 90 protsenti mehed, siis praeguseks on neid 71 protsenti. See tähendab, et päris poisteklubi reeglite järgi asju ajada enam ei saa.

Zineb Belmkaddem, Washingtonis tegutsev treider ütles, et talle tundus stripiklubi idee väga ebameeldiv. "See saatis naistele sõnumi, et see pole teie koht - siin ruulivad poisid," ütles Belmkaddem, kes maksis konverentsil osalemise eest 1000 dollarit - ja jättis peo vahele.

Teine osalenud naine, Hadjar Homaei rääkis sellest, kuidas mehed utsitasid teda koos stripparitega lavale minema. "Kui ma järgmine päev konverentsil esinen, kas mind võetakse siis üldse tõsiselt?" küsis ta. Seepeale sai ta vastakaid reaktsioone, kusjuures ka päris tõsiselt seksistlikke - üks tegelane avaldas sotsiaalmeedias arvamust, et bitcoini hea omadus on see, et võimaldab "irratsionaalseid" naisi ignoreerida.

Bitcoinerid armastavad Wall Streeti kritiseerida, aga käituvad ise täpselt nagu vanakooli investeerimispankurid, võiks selle loo kokku võtta.