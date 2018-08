Bitcoini vaala halvad tehingud tekitavad tehingupartneritele probleeme

Teadmata futuurikaupleja tohutult suured vales suunas panused bitcoinile tõi kaasa kaotused, mille katmiseks polnud kauplejal raha, mistõttu ta põletas tehingu vastapoolte raha ja ähvardab usaldusekaotusega maailma ühe juhtiva krüptoraha kauplemiskeskkonna vastu.

Tema bitcoini kursitõusule futuuripanused läksid hapuks, kuna bitcoin kukkus. Hongkongi kauplemiskeskkonnas OKExi oli tema positsioonide suurus nimiväärtus 416 miljonit dollarit. Kui OKEx püüdis hiigelpositsiooni teisipäeval likvideerida, selgus, et kauplejal pole raha kahjumite kandmiseks. OKEx on kaval kahjumite sotsialiseermise poliitika, mis tähendab, et need futuurikauplejad kes on sel nädalal saanud realiseerimata kasumit, peavad maha kandma 18 protsenti oma kasumitest, kirjutab Bloomberg.

Kaotuse suurus on tõmmanud tähelepanu krüptoringkondades. See episood näitab kui vähe on pööratud lõdvalt reguleeritud virtuaalrahade kauplemiskeskkondadele tähelepanu, kus võimaldatakse suuri finantsvõimendusi ja kus puudub investorite kaitse millega on harjutud traditsioonilistel aktsia- ja võlakirjaturgudel. Viimasel paaril aastal on krüptorahade kauplemiskeskkonnad kannatanud nii häkkimiste kui kauplemisprobleemide tõttu. Neid on kasutatud ka manipuleerimiseks.