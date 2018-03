Bitcoinide kaevandamine on keelatud. Inimesed ei soovi krüptorahafännide tegevuse tõttu maksta suuremaid elektriarveid

New Yorgis väikeses järveäärses linnas tekkis probleem. Bitcoini kaevandajad kulutavad liiga palju elektrit.

Plattsburgh kehtestas loodusresursside kaitsmiseks välja 18-kuulise krüptoraha kaevandamise keelu.

Pooleteise aasta jooksul ei kaalu enam 20 000 elanikuga linnake krüptoraha kaevandamise avaldusi. Kui aga keeldu rikutakse, trahvitakse krüptoraha kaevandajaid tuhande dollariga iga päeva eest.

Krüproraha kaevandades lahendavad eraisikute või organisatsioonide arvutid kasumi saamiseks keerukaid matemaatilisi ülesandeid kinnitamaks krüptoraha tehinguid. Rohelised kaebavad, et selliseks tegevuseks kulub liiga palju elektrit. Mõnede prognooside kohaselt kulub lähiajal bitcoinide kaevandamiseks rohkem elektrit kui elektriautode laadimiseks.

Plattsburgh saab odava elektri St. Lawrewnce järvest. Et krüptorahakaevandajatel on hoog sees kaebavad kohalikud elanikud, et nende igakuised elektriarved on kallima elektri võrra suurenenud kuni 300 dollari võrra kuus, kirjutab Bloomberg.