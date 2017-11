BLOGI ja FOTOD | Kuum alkoholipärastlõuna riigikogus. Alkopiirangud ajavad tülli. Tallink vihjas võimalusele viia laevad Läti lipu alla

Piirangud alkoholi müügile ja reklaamile

Möldrimäe Jaan: EI pea igas kaupluses alkohooli müüma. Kauplustes vaatad et pea veerand müügipinnast on lahja ja kange alkohooli all Kange alkohool ainult müüki spets alko pooditesse

Sesterossinovski eesti riik on pees: Muretsega äkki rohkem sellepärast, et miks ja kuidas alaealised üldse alkoholi kätte saavad??? Kari lambaid on riigikogus

hm: Kui teie niikangesti inimese tervise eest muretsete, siis võiksite Haapsalus õlle aktsiisist kinni maksta ujulas juulis tõstetud kuupileti hinnatõusu mis on 10 euri. Kusjuures elektri ja veehind on endisel tasemel.

Evald Kukk: Sester on ka üks paljudest, kes on TAGANTJÄRELE tark.

did_250180: Kui oleks soov rahva tervise eest seista võiks taastada nõuka-aegse spets alkopoodide süsteemi,koos tolleaegse aja piiranguga.Tegelikkus on aga hoopis muu.Broileritest eliit tahab lihtsalt mõtetuks raiskamiseks kergelt raha saada.

Sester ütleb, et kolm tundi läks kiirelt mööda. Sester lubas, et mingid muudatused sisse tulevad.

Tundub, et tänane arutelu on läbi.

Marrandi: alkoholil roll ajaloos olnud. See eelnõu ei keela joomist nii palju kui keegi taha. See on poliitiline võte. Ei keela joomist. Piirab reklaami ja seda, et neid inimesi ei tuleks juurde, kes liigtarbivad. Et hakataks vähem jooma.

Kivimägi: kahju, et mõlemad näevad oma poolt ainult. Ka alkoholil on teine pool. Hävitav ja kultuuriline.

Toomas Kivimägi: alkoholi tootmine tuleks lõpetada kui kuulata täna. Täiskasvanud inimestel peaks jääma siiski võimalus ise otsustada rohkem.

Tarbijakaitse: ei ole analüüsi teinud. Eos kitsaskohad järelvalvega seotud. Reklaamiandja on piiriülene näiteks, siis lühikesed käed. Ressursiküsimuse on. Toob juurde väga palju tööd. Kui seadus ei jää formaalseks vaid oleks tõhus siis on vaja inimesi. Selge peab olema eelkõige.

Mait Palts: Tarbijakaitse. Kas olete hinnanud, et kas keelu rakendamine on võimlik. Millised on võimalikd ressursikulud, et rakendada. Teiste piirangutel sama, tarbijakaitsel ju sama funktsioon.

Eesti arstiteaduste tudengite liit võtab sõna: kaitseme rahva tervist. Unustame ära, et alkoholi kahjud ei alga 8 liitrist. WHO on uurinud, et üle 6 liitri aastas tarbimine põhjustab tõsiseid tervisekahjustusi. 2-5% SKP-st kaob. Meie praeguste ja tulevaste meedikutena teeme palju, aga vajame riigi abi.

Sester võtab kokku: alkoreklaam oleks sotsiaalmeedias võrgustikes keelatud - veebilehel, sotsiaalmeediakontol lubatud. Jagamismängud keelatud.

Jesse: me teame, et sotsiaalmeedia on oluline turunduskanal. Teame, et reklaam mõjub. Soovime piirata. Teilt palume koostööd.

Jesse: lugege eelnõud. Inimesed võivad jagada küll. Ei ole mõistlik panna midagi juurde. Ühe tõdemuse ütlen, mis iseloomustab debatti. Teie rekaamiinimene ja räägite, mida ei saa teha. Sotsiaalministeerium viib end kurssi, mida saab teha reklaamis. Meie koostöö tulemuslikkus oleks parem, kui teeks ettepanekuid, mitte et ei saa ja ei saa. Elu näitab, et saab küll.

Kallasmaa: mis on sotsiaalmeedia reklaam? Kas ei tohi baaris pilti teha, kus on brändireklaam? Eelnõuga probleem selles, et kas igal aastal täiendame seadust ja keerame juurde kanaleid?

Ivo Kallasmaa: sotsiaalmeediat arutama hakata võtaks sama palju aega kui meil juba läinud. Sotsiaalmeedia, et mis üldse on? Liidu liikmed on oma reklaame sihtides professionaalid. Oskame alati seada piirangu. Üks punkt, mida kaaluda - võimalus, et peab jääma võimalus. Mingi jalgpalliliiga ja seda toetab alkoholitootja. Info jõuab nendeni. Ei ole võimalik piirata. Interneti piirangut tähendab. Sotsiaalministeeriumi võiks teha hanke, et õpetada vanematele kuidas nutiseadmeid seadistada.

Oleme teinud ettepaneku, et võiks saada luua nö juunior-konto, sest noored käivad seal.

Jesse: nad saavad Instagramis alkoholireklaami. Mina ei saa, aga tütar saab. Tütar on ea minu loal vanemaks valetanud. Mind taga ei aeta, minust oluliselt nooremat naist aetakse taga.

Jesse: peame sotsiaalmeedias reklaamikeelu sissejätmist vajalikuks. Noored ei järgi kontode avamise ealisi piiranguid. Teame, et 7-9-aastased kasutavad Instagrami ja Snapchati. Facebookis nad ei ole, see on meieealiste kanal.

Sotsiaalministeerium: käitlejaid ka on mõeldud. Sotsiaalmeediakontot puudutab. Iga lehekülg, mis te lahti teete on veebilehekülg. Sotsiaalmeediakonto lehekülg ka. See tekitab segadust, paneme selle sisse eraldi.

Kas puudutab tootjaid või kõiki käitlejaid?

Tarbijakaitseameti esindaja: sotsiaalvõrgustike teemal sooviks välja tuua mõned mõtted. Esimene see, et alkoreklaam on keelatud, va veebilehel. Kui seletuskirja lugeda, siis räägitakse alkoholitootjast. Selle all alkoholi tootja sotsiaalmeediakontot. Müüjad, eksportijad jne võiks teha reklaami. Õiguslikult arusaamatu on see. Mis on eesmärk? Soovitasime, et ilmselt on peetud silmas tootja kontot.

Alkoholi maaletoojate liit, Komp: ütlen ära, et sotsiaalmeedias jagamismängud tuleks keelata. Sotsmeedia platvormides on kõige turvalisem. On piiritletavad vanusegrupid ja ainuke võimalus, kuidas Facebookis on võimalik näha, kui ta on märkinud end vanemaks kui ta tegelikult on.

Keelatud sotsiaalmeedia võrgustikes va tootja veebileht. Õlletootjad soovivad ka enda Facebooki kontol. Teised huvigrupid sooviks selle ära jätta.

Sotsiaalmeedia punkt võetakse nüüd ette.

Vara: kui on vaja tütar saata teise tuppa. Kas seitsme aasta pärast on reklaam üldse olemas, seda näeme.

Kruusimägi: järelvaatamise võimalus on levinud. Kuidas siis asi käib?

Ivo Kallasmaa: tele reklaamide tootmine on väga kallis. Ostmine veel kallim. Kui piirata väiksesse ajaauku, siis keelab ära. Ei ole mõtet osta seda reklaami.

Jesse: eneseregulatsiooni sättest tean. Tervisearengu Instituut tellis uuringu, et noored näevad. Koguperefilmide vahel olid alkoreklaamid. Ei saa loota eneseregulatsioonile. Teame vaatajauuringutest, et 9st 10ni on palju noori.

Jesse: ei näe halba, et koondub. Mida hilisemale, seda vähem näevad seda nooremad inimesed.

Toomas Vara: kuna argumentatsioon ringhäälingute poolt. Teleri vaatamise ajast sõltub. Täna on lubatud 9st ja lõppevad keskööks. Umbes kolm tundi. Põhjusi, miks satud vestlusringi, et ainult tuli õhtul alkoreklaami. Veel kitsam ajavahemik. Reklaami piiramine kaudselt. Loobutakse vb. Eneseregulatsioon, mida ei ole afišeeritud. TV3 "Su nägu kõlab tuttavalt" ei ole alkoreklaami näiteks. Ammu oleme sammu vastu teinud. Kella 10st alustamine, siis väga lühike ajavahemik.

Seitsmest kella kümneni keelatud. Kehtivad kella üheksani.

Tele, raadio, sotsiaalmeedia reklaam. Esimene alapunkt kellajad.

Jesse: te nendite, et mõjutate inimesi rohkem ostma hinnamuudatustega.

Härms: tegelen lahja alkoholi hinnastamisega igapäevaselt. Kui vaadata hindu, siis ühiku hinnad on samad. Multipakkidele tehakse kõrghooajal ja üksikutele madalhooajal.

Härms: jaesektor pakub populaarsemaid tooteid jah.

Jesse: kõik sõltub, kuidas erasektor reageerib. Kui huvi on, siis strateegiad leitakse.

Toomas Kivimägi: Soome näidet siis ei karda? Alkoholi tarbimine ju ei vähene?

Jesse: eesmärk, et ei peaks andma rahalisi motivatsioone osta suuremaid koguseid. Ostes 4 või 6 korraga on ühe osa hind väiksem kui ühte purki ostes. Happy Hour'itega sama lugu.

Härms: keeruline ja kallis jaekaubandusele käidelda lõhutud pakke ja üldse ebamõistlik. Meie tootmismaht suureneks tõesti.

Erki Savisaar: teile ju on see kasulik (õlletootjad)

Härms: olen ise töötanud ja elanud. On vastupidine mõju

Sester: ei pruugi hakata tööle.

Sotsiaalministerium, Täht: sätte puhul on võetud eeskuju Suurbritanniast. Hinnas küsimus. Hinnasuhe palka on üks kõige olulisemaid alkotarbimise mõjutajad. Igasugu soodustused kutsuvad ostma. Multiostud suurendavad alkotarbimist. Hea näide Suurbritanniast. On odava alkoholi levikut piirata. Seetõttu ei toeta meie seda.

Tallinki erand. Laev ei ole jaemüügikoht. Ka toodete müük kohapeal tarbimiseks. Meil on 24 purkides pakkides. Kilepakendid. Kliendid, kes soovivad ühte purki, seal tarbimisks, Lõhuvad pakendi. Oleme hinnastanud kõrgemalt. Ühte toodet kõrgemalt hindame, see on meie suund. Purgi müüks 50 sendiga, mis on ebamõistlik hind. Oleks sama olukord, kus restorani pidaja peaks sama hinnaga õllepurki, millega müüb jaekett.

Õlletootjate liit, Jaan Härms: Soomes on sarnane asi kehtestatud. On viinud olukorda, kus multipaki osakaal on suurenenud. Soomes ettepanek, et jaeketid korrastasid sortimente. Soomes ongi vaid multipakid paljudes kohtades. Kui multipakkide müügi osakaal oli 50% või vähem, siis nüüd 80%. Inimesed, kes on välja töötanud. Eesmärki ei täida. Tootjatele kui kaupmeestele keerukamaks.

Õlletootjad soovivad välja jätta, Tallink soovib erandit.

Neljas plokk käes. Suurem ja väiksem müügipakk võrdse hinnaga. Mitmikpakk ei tohiks olla parema hinnaga. Üks toode ja pakitoodetele sama hind.

Jesse: see on kompromiss juba. Alla toodud. Jääme enda juurde, et hoiatus oleks nähtav.

20% reklaami kogupinnast hoiatus kahjulikkusest. Ettepanek tuua see 10% peale. Ivo Kallasmaa sõnul kaob visuaalne pool. See on reklaami keelamine puhtalt. Visuaalses ei hakata seda kasutama enam.

Jesse lubab panna üles popurrii viimaste aastate alkoholireklaamidest.

Täht: elusolendeid ei tohi kasutada ja ka animeeritud tegelased. Tantsivad puudlid peavad kaduma.

Täht: täname muudatusettepanekute eest. Natuke kaalutlusõigust peab jääma. Mõistame. Oleme otsustanud toetada eesmärk, et sätet selgemalt vormistada

Ivo Kallasmaa, Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit: sõnastus on ebaselge. On tehtud lõputöid, et milliseid reklaame siis luua. Konkreetne. Iga reklaamiga hakkab tulema semiootiline kohtulik vaidlus.

Komp: soov on, et oleks selge ja konkreetne. Õigusselgus oluline.

Õlletootjate liit: positiivse õhkkonna kirjeldamine on olnud ebamäärane. Oleme naljaga pooleks arutanud, et kas peaks olema leinamuusika.

Vara: sotsiaalministeeriumi inimesed teavad väga hästi, et on erinevaid näiteid Euroopas. Reklaami keelamine võib tähendab, et konkurents taandub hinna peale. Mis me siis noortele ütleme?

Marrandi: ei piira joomist. Joo palju tahad. Eelnõu ütleb, et vähem inimesi jõuaks joomise juurde. Keeldusid ei seata ju. Joo palju tahad.

Kruusimäe: küsimus on Toomas Varale, et kus me alkoholi osas oleme. Kas me keelamegi kõik ära. Me ei peaks laskma ametnikel ette öelda, millised inimesed me oleme. See on metatasandi probleem. Suur probleem.

Reklaame saab hästi suunata internetis. Saab ka reguleerida, mis reeglitele see allub. 30-31 oktoobril oli rahvusvaheline alkoteemaline konverents. Internetiplatvormide assotsiatsiooni esindaja ütles, et nad rangelt jälgivad selle riigi seaduseid, kus ollakse.

Täht, Sotsiaalministeerium: direktiiv Euroopa Liidus. Me võime kehtestada rangemaid piiranguid. Leedu on, Rootsis ka sisuliselt keelatud. Rootsi olulise võidu direktiivi tõlgendamisel. Direktiivis printsiip, et telekanal peab täitma reegleid, mis riigis asub. Rootsi on saavutanud seisukoha, et kui riik suudab näidata, et selle telekanali on suunatud Rootsi turule, siis peab selle turu reeglitele vastama. Uus olukord. Peab settima.

Erki Savisaar: milline on Euroopa seis? Lisaks levivad meil ka teiste riikide kanalid?

Terve Eesti Sihtasutuse inimene ütles, et aastaid on juba alkoholi pealt kõvasti raha teenitud. Nüüd peaks mõtlema tervusele.

Jesse: etanool on sõltuvust tekitav aine. Me ei saa rääkida inimeste vabast tahtest. Aine hakkab juhtima teda, mitte vastupidi. Alkoholi ei saa panna ühte patta teiste toodetega.

Vara: Et ei jääks õhku rippima midagi. Rahvas on poolt kindlasti. Rahvas selle poolt, et kõik reklaamid ära keelata. Reklaam ei meeldi kellelegi. Nende argumentidega, et rahvas tahab. Keelame kõik ära on kaheksa aasta jooksul läbi käidud teema juba.

Beekmann: aastate jooksul, mil oleme teemast rääkinud. Leedu on võtnud alkoreklaami lauskeelu. On olemas reaalsed riigid, kes on seda teed läinud. Meie toetus on ja rahva toetus on ka tugev. Rahvas, kui küsida seinte kohta jne, siis mis puudutab reklaami küsimust, siis on.

Jesse: näen, kuhu elu suudnub. Isiklik arvamus 5-7 aasta pärast on keelatud alkoreklaam.

JEsse: see ei ole sotsiaalministeeriumi pädevuses.

Toomas Vara: kasutan juhust ja küsin, kas Sotsiaalministeerium andis teada, et reklaam keelustatakse.

Jesse: jah, Prantsusmaal kohtuasju on olnud, aga mitte segadusest. Reklaamijad on testinud seadust. Et kas võib naise õlga näidata terve keha asemel jne.

Jesse: kompromiss. Sõnastasime positiivse nimekirja, et mida tarbija võiks näha. Mitte meeleolu järgi, mida talle turundatakse. Turundatakse meeleolu, mida toode peaks kaasa tooma. Oleme valmis läbi rääkima täienduste osas. Üldjoontes jätta ettepaneku selliseks nagu ta on.

Jesse: Sotsiaalministeeriumi eelistus oleks olnud alkoreklaami keeld. Selge olukord. Kõigile kehtestuks. Kuhu maailm läheb? Varem või hiljem jõuame ka selleni, et alkoreklaami ei ole. Äriplaane võiks juba nii teha.

Kogu elustiili reklaamide kaotamisega on nõus ringhäälingud. Ei tohi kasutada tuntud tegelast täna. Meie ettepanek, mis oli oli see, et ei tohi kasutada inimesest näitlejaid. Kartus on see, et kavalalt on võimalik neid elustiili reklaame toota. Elustiili reklaamide kaotamise poolt oleme ka meie.

Vara: peab selgitama. Tõstatub see, et kas on tegemist ebavõrdse kohtlemisega. Kui ühele telekanalile on litsents antud, siis Eestis ei pea. PBK kanalil on Läti litsents, siis mida iganes piirangud kehtestatakse, temale ei kehtiks piirangud. Kuna üks allub ühe riigi seadustele - kui Eesti seadusajdale tundub, et rikub seadusi. Päring Läti litsentsiandjale. Vaidlus. Võtab aasta või paar. Taust on selline.

Toomas Vara, kaupmeeste ja tootjate mure on arusaadav. Ringhäälinguliidul on lugu teine. Telekanalite jaoks on 1,5 miljonit + meediaagentuurid + loovagentuurid. Miljon umbes. Kokku umbes 2,5 kuni 2,8 miljonit eurot aastas. Mõned eestimaised, mõned välismaised.

Klaasigi ei tohi reklaamis olla, see ei ole õige viis eesmärgini jõuda.

Järgmine ettepanek: toetame inimeste võtmine alkoreklaamidest, elustiilireklaamid siis. Oleks võimalk näidata serveerimist, toodet ise.

Alkotootjad ja maaletoojad, Lennart Komp: lisada algmaterjalid ja tootmise- ja serveerimise viis. Reklaamiseaduse muudatusega on eeskuju võetud 1991. aasta PRantsusmaa seadusest. PAlju kohtuasju seal. Ebaselgus. Üldine tarbimine langes nii enne kui pärast selle vastu võtmist. Veini puhul oleks võimalik näidata erinevaid viinamarjasorte. Tootmise ja serveerimise viis aitaks parandada kultuuri. 80 etanoli sisaldusega joogi puhul näidata, kuidas seda manustada ohutumal viisil.

Teine ettepanek, et kogu nimistu ära võtta. Loetelu ei ole vajalik.

Sester: jätkan alapunktiga, mis sätestab seda, mida üks reklaam võib sisaldada. On tulnud täiendavaid ettepanekuid. Alkoholitootjate ja maaletoojate liit on palunud lisada ka 10. ja 11. punkt. Algkomponendid alkoreklaamis ja serveerimisviisid.

Nüüd alkoreklaami teema.

Linnade liit: kui alkomüügikoht häirib tugevalt kohalikku elu, siis on vaja, et mingi piirangu panemise õigus säilima peaks. Volikogu ei ole üks inimene. See peab olema kaalutletud otsus. Väga paljud KOV-id ei taha hakata piiranguid seadma. Mullu ühe suure linna linnapea rääkis, et olid kõrged külalised. Pidu akna all. Linnapea vabandas, aga teine ütles, et linnaametnikuna eelistan seda pilti tühjusele.

Tarmo Kruusimäe: linnade liidule küsimus - inimeste öörahu. Kas regioonidesse võiks luua uued turismitõmbekeskused?

Jesse: võis olla tööõnnetus, mida me parandame. Vajadus on ilmselge. Kell 3, 4 või 5 öösel ei vaja inimene alkoholi füsioloogiliselt. Lahti võib baar olla.

Jesse: me ei räägi millestki uuest. KOVidel kadus see õigus ära võib-olla kogemata, kui kehtestati alkomüügipiirang kümnest alates.

Mait Palts: mul on tunne, et kas territoriaalsete kitsenduste kehtestamiseks ei ole kohane lahendada läbi teemaplaneeringute. Kas KOV ei lähe vastuollu planeeringute kehtestamisega.

Pubid on palganud turvamehi, tänaval ka. Olukord paremaks läinud. Väga oluline juriidiline pool. Kui keegi kõnnib oma veinipudeliga või õllepudeliga siis ei tohi turvamehed midagi teha. Kaaluda, et turvameestel suuremad volitused, et tagada avalikku korda.

Tallinna kahe pubi esindaja, üks neist Nimeta: võrdne kohtlemine peab olema. Püütakse tekitada olukorda, kus liigutake tänavalt tänavale. Kui regulatsioon oleks vajalik, siis üleriigiline. Kui palju meil ööelu on vaja, et turiste saada. Tallinna Vanalinn on visiitkaart. Euroopa liidu ametnikud varaste hommikutundideni istusid ja rõõmsad olid. Kui kell 11 kinni panna, siis ei tea, kas seda soovime.

Sester: KOV peab selgelt suutma põhjendama kindlasti, miks mingil tänaval või kvartalis soovitakse seda teha. Muidu võib hakata turgu mõjutama.

Tarmo Kruusimägi: miks kasiinod ei ole? Sester: ei ole ühtegi loetelu ju. Territoriaalsus on teema. Ei ole kasiinosid, baare jne eraldi toodud.

Täht: igasugune jaemüük kohapeal tarbimiseks.

Kivimägi: kas teatrid ja hotellid ka?

Sester: antakse õigus piirata 11st õhtul kella kuueni hommikul.

Täht, sotsiaalministeeriumist: Toetame initsiatiivi. Sõnastus nii, et piirata alkohoolse joogi tarbimist tervel territooriumil või mõnes osas - on tekstis.

Linnade liidu esindaja: nagu kõlas, siis Tartu ettepanek on sätestada öised piirangud alkoholi müügile. Tallinn, et volikogu võiks määrata piirkonna, kus probleemid tekivad. Eesti Linnade ühendus toetab mõlemaid ettepanekuid.

Vanalinna Seltsi esindaja: meie ettepanek erineb vaid ühe kitsenduse välja jätmise osas. Mitte ainult toitlustusettevõtetes vaid ka etendusasutustes ja majutusasutustes. Eriti on probleem etendusasutustes. KOVil peaks olema õigus oma territooriumil elu korraldada.

Sõna saab Tallinna linna esindaja: tahame õigust saada seada piiranguid kohapõhiselt, mitte ettevõttepõhiselt. Määrata probleemne ala. Ära hoida järgmisi vaidlusi.

Müügiks pakkumine toitlustusettevõtetes.

Järgmine punkt.

Arutelu käib.

Sester küsib ise: saan ma õigesti aru, et piiratud nähtavust ei toeta, aga kui on degustatsiioniga, siis piiratud nähtavusega alal? Sel juhul võiks olla piiratud.

Jesse: ei toeta ettepanekut. Tänane praktika on see, et toimub alkoholi müügiala ja teiste müügialade piiri peal. Tõmbavad tähelepanu ja tõmbavad inimeste tähelepanu. Ei pea heaks tavaks. Spetsialiseeritud kauplustes toetame.

Degustatsiooni eesmärk ei ole ahvatleda tarbima vaid arendada alkoholikultuuri. Premiumklassi tooted.

Kui alkohol on müügil, siis seal võiks olla degustatsioon.

Järgmisena võetakse ette degustatsioonide teema. Müügialal võiks siis toimuda need.

Tallink: Läti lipp on lähem. Ei ole ähvardus. See teema võiks tulla, kui peame tegema ebamõistlikke kulutusi. Lätis on tööjõud odavam.

Tallinki esindaja: laeva ehituslikud aspektid on olulised. Kallim on. Erilised materjalid. Tuleohutus jne.

Nele Peil: Tallinki kommentaarile omalt poolt, et kui Tallinki jaoks on suur, kuidas siis mitte jaekettide jaoks. Lipuvahetust ma ei usu, sest tööjõumaksud on Soomes ja Rootsis suuremad.

Marrandi: lihtsaid lahendusi ei ole mõttekas teha. Erand on mõistlik.

Jaanus Marrandi võtab sõna, majanduskomisjoni liige: kui vaadata sadamate, laevade seisukohast, siis komisjonis seisukoht valdav, et peaks lubama.

Sotsiaalministeerium ei toeta erandit.

Jesse: sotsiaalministeeriumile on teinud ühe teise eelnõu käekäik ettevaatlikuks. Laevanduses või lennunduses. Suhkrujookide erandist jutt.

Tallinna lennujaama esindaja: lennujaam on rahvusvahelises konkurentsis. Tasude struktuur peab olema selline, et nad lendaks. Lennutasusid ei tõsta keegi, sest siis ei lendaks siia keegi. Kaubandus on oluline, üha olulisem. Lennunduses on erisused ka Skandinaavias ja isegi Islami maades. Meil on jalakäigu ja kaupluste piir hägune.

Tallinki esindaja Aimar Pärna. Laevakauplejaid esindab ta. Kui et konkureerime siseturuga. Meie turg on merel. Teiste laevaettevõtjatega, teiste riikide laevadega. Tallink järgib Eesti seadusi. On küsimus, et kui alko ei tohi olla müügipunktist väljapoole nähtav. On leavakauplusi, kus peame ehitama ümber. Kulud on märgatavad. Umbes sama summa, 10 miljonit, ka laevadel. Laevade konstruktsioone, evakuatsiooniplaane jne. Me ei soovi saada erisusi, aga kui vaadata Tallinki turuosa, mis on 60%. Teised laevad ei hakka järgima seda. Ebavõrdne konkurents turul. Et paigutame eraldi on mõistetav, aga nähtavus eeldab muutusi.

Teine teema. Laevadel, sadamatel, lennujaamadel. Tallink ja Advokaadibüroo Sirel ja Partnerid on palunud erandit.

Kaupluse sees olev nähtavus on küsimärk, võttis kokku Sester.

Sester: kas kaupmehed on nõus, et väljastpoolt nähtavus peaks olema piiratud alkoholile. Tundub, et nii on.

Kruusimägi.

Sester võtab kokku: õigusselgus, võrdne kohtlemine ja proportsionaalsus.

Triinu Täht: müügikohast väljapoole nähtavus kõigile laieneb. Erineval moel on võimalik lahendada.

Ei tahtnud seda süüdistust saada.

Jesse: detailide osas Triinu Tähele annan sõna edasi. Mitu aastat oleme teinud seda. See oli kaasavam kui väljatöötamise kavatsuse protsess välja peaks nägema. Kui tavapäraselt armastatakse ette heita eriti ettevõtjate poolt et miks nii aeglased olete.

Toomas Kivimägi: väljatöötamise kavatsus. Kuidas ikkagi maapoes välja oleks pandud.

Iirimaal sama ettepanekut. Üritada aidata neid, kes võitlevad.

Jesse. oleme siin samas ruumis sarnaseid arutelusid pidanud. Psühhiaatrite poolt, nad toetavad. Aitab inimesi, keda nemad püüavad aidata.

Beekmann: ärge isiklikust kogemusest lähtuge. Räägime rahva tervisest. Psühholoogias on selge, et kes võitlevad igapäevaselt. Osad selgelt tunnistavad, et on raske, kui ühiskond ahvatleb. Jutt käib keskkonnast, mille loome. Ei ole peamine sihtrühm, keda peaksime arvestama. Liberaalses oleme olnud pikalt. Reklaami kättesaadavus väga lai. Ühsikondlik vastutus ühtemoodi kõigil. Püüdlus olla kaine on oluline.

Kruusimägi: Beekmannile küsimus. Sults ja Beekmann endised joodikud ja aastakümneid kaine. Ei saa aru, et peidame, et joodikutel on raske. Sõltuvuses inimesed leiavad 24/7 alkoholi. Alkoholivaba õlle müük alaealistele on vale. Ma joon saunas alkovabat, sõbrad joovad õlut. LApsele ei saa öelda, et ole hea osta mulle. Kas teil on midagi joogi kui sellise vastu?

Tallinna esindaja ütleb, et on vale inimene. Edastab küsimuse edasi.

Tarmo Kruusimäe majanduskomisjonist: küsimus Tallina esindajale Kaia-Liis Koorbergile. Laste turvakeskus ja alkopood ühes majas. Prantsuse lütseumi juurest 80 m ka. Kas on probleem teada? Linn on öeldud, et see ei ole probleem. Ruutmeetrite mõõtmine kirbutsirkus.

Jesse: kaupluste nähtavuse teema on üks osa.

Jesse: kas maapoe külastaja, Selveri, Rimi jne kliendi eluiga ja elukvaliteet on ainult sotsiaalministeeriumi mõelda või meie kõigi mõelda. Kutsun vastandumise asemel koos mõtlema. Mida saame professionaalsetes tegudes teha, et hoida tervist. Alkohol ei ole esmatarbekaup. Palju on liigtarbijad.

Jesselt küsis, et kas maapoes tohib õllepudel nähtav olla.

Kolme kauplust neljast see ei mõjuta. Maapoodides alkokäive 25% ehk.

MAjanduskomisjoni liige Toomas Kivimägi: häirib see, et paneme kaupmeestele koormise. Ei ole mõjuanalüüsi, et kui palju väheneb. Ei ole numbreid. Proportsionaalsuse teema on ka oluline (kallis on teha).

Mait Palts.

Spontaanostud ja emotsiooniostud on teema. Vb aga panna need kohe algusesse, et inimesed ei teeks emotsioonioste. Nähtavuse küsimus oluline siiski. Eraldi teistest kaupadest - selle juurde võiks ka jääda. Ei pea sattuma alkoriiulite vahele enese teadmata. Nähtavus piiratud ka.

Näiteks on toodud Stockmanni kaubamaja. Hea näide. Mina ei julge väita, et ka Stockmann ei peaks hakkama eraldi osakonda kinni ehitama. Võib olla kindel, et kondiitritoodete letist on alkoholiletid näha. Kas on lubatud?

Palts: täna ei ole juttu vaheseinte ehitamisest, aga kui loeme eelnõu teksti, aga kui loeme, et ei tohi alkoholi ei tohi müügisaalis näha olla, siis sisuliselt tähendab see just seda. Meie jaoks on probleem õigusselgusega. Kuidas sätte üle toimib järelvalve. On see tarbijakaitse? On see kohalik omavalitsus. Õigusselguse punkt on tähtis. Mida tähendab, et "ei tohi olla märgatavalt nähtav" ja mida "ei tohi olla näha müügisaalist".

Palts: olles 2009. aastast alkopoliitika arutelude juures. Rohelise raamatu koostamise juures. Enamik arvasid, et saavad kirja meetmed, mida on võimalik teha. Et valitakse tõhusamad. Et mis kirja saab, peab seadusesse jõudma.

Sõna võtab kaubanduskoja juht Mait Palts

MTÜ liikmena saan aru majanduslikust jutust, aga rahvatervis peaks olema esmane.

Tarbimiskoguste üle on segadus, kuidas liitreid arvestatakse. Eelnõus 8 liitrit kui eesmärk, siis mina MTÜ liikmena ja inimesena, kes on tegelenud kaua. 15+ elanikkonna peale arvestanud. Sünnist surmani on absurdne arvestada. 1-9 on tarbimine üsna 0. 15+ arvestusega oleme 10 liitri peal.

Lauri Beekmann, alkoholi- ja tubakakahjude vähendamise koda võtab sõna. Nemad muidugi toetavad eelnõud.

Jesse lõpetas.

Maris Jesse

Jesse rõhutab, et seaduseelnõus ei ole sõna vaheseinad. Eelnõu ei tee seda ettepanekut. Erinevaid nutikaid lahendusi, kuidas juhtida ostjaid. Meil on usk suuremate kaubanduskettide nutikusse, et efektiivseid lahendusi kasutada.

Jesse: Eesti ei soovinud minna seda teed, et keelustada üldse alkomüük tavapoodides nagu Skandinaavias. See on kompromiss.

Nele Peil rääkimas.

Jesse: eriti neile mõeldes oleme ette pannud alkoholi nähtavuse vähendamist. Peab võitlust pidama, et temal oleks lihtsam poes käia ja toitu osta.

Sotsiaalministeeriumi esindaja. Maris Jesse, kantsler. Alustab kaugemalt. Debatti on peetud kahjude üle, alkopoliitika üle pidanud aastast 2009. Rohelist raamatut hakati koos arutama 2012. aastast. Kättesaadavus ja nähtavus on olulised. Miks räägime? KAhele sihtrühmale mõeldes. Ühelt poolt inimestele, kes ostavad muid kaupu. Kui kerge on teha spontaanseid oste? Ah, ostan koju. Teine sihtrühm on inimesed, kes enam alkoholitarbimist igapäevaselt kontrollida ei suuda. Üle 10% Eesti tööealistest meestest on alkoholi liigtarbijad. Nad on sõltuvuses. Tööl käivad, aga tekib lühemaid või pikemaid pause.

Pärnson lubab teha lühidalt. Nele Peiliga nõus, et vaheseinu ei toeta üldse. 800 ruutmeetri põhjendus on, et juhul kui on vaja. Need on sellised kauplused, kus on mõistlik neid ehitada välja. 450-800 vahel on keerukas ja suur investeering.

Peil: võime planeerida üle Eesti, et alkohol oleks eraldatud

Eesti õlletootjate liit Jaan Härms võtab sõna. Ettepanek suurendada 800 ruutmeetrini.

Sester: üks ettepanek, et jätta välja 450m2 nõue, et nemad peavad pingutusi tegema.

Saalis on ka Rimi esindaja. Peil lõpetab.

Jaekaupmees kaotab piirikaubandusest kõige enam. Kui meetmete eesmärk jõuda 8 liitri absoluutse alkoholini elaniku kohta. Juba on jõutud 8,3 liitrini. Küsitav on, et kas on proportsionaalne ja mõistlik nii kallis kohustus panna. Niigi nad teevad rohkem kui peaks. Hinnatõusus väljendab see. Konkurendid ei pea ja annab eelise tarbija pärast.

Peil: mis on võrdne kohtlemine? Kohustus suur summa maksta neile, kes juba teevad palju. 25% Eesti poodidest. Fookus sinna, kus tehakse kõige enam ja probleem on kõige väiksem. Suur osa spetspoodides, väikestes kauplustes ja Tallinki laevadel. Nemad ei pea tegema midagi. Jaeketid peavad.

Teine fakt, et suured ketid müüvad alla poole alkoholist. Vaheseinad puudutavad alla poolt alkost, mida Eestis ostetakse. Kulud on suured. Vaheseinad ja riiulitega piiramine. Kulu ei ole seina materjalikulu. Erinevad ketid on välja arcestanud - valve, turvalahenduste muutmine jne. Üldine kulu sektorile on umbes 10 miljonit eurot.

Nele Peil esindab Kaupmeeste Liitu. Protoprtsionaalsus ja turu osaliste võrdne kohtlemine. Suured ketid teevad juba palju. Selver koostöös terivsearengu instituudiga jagab alkoholikalkulaatoreid. Rimi suuremalt asja ette - ei müü alkot joobes inimestele. Prismas on vaheseinad aastaid tagasi ehitatud. Kõik ketid liitunud kampaaniatega. Pea piiri kampaania preagu. Investeeringud, mida tehakse on märkimisväärsed.

Kaupmeeste liit teinud ettepaneku jätta üldse ära kaupluste ümber ehitamine ja alkoholi varjamine.

Esimene plokk - piirangud alkohoolsete jookide väljapanekule. Teise teemana - millised on piirangud toitlustusettevõtetes. Kolmas punkt puudutab, mida alkoreklaam võiks sisaldada. Mida tähendab positiivne õhkkond jne. Me räägime eraldi ühtsest hinnast suurele ja väikesel pakendile. Veel võetakse ette reklaam meedias, ka sotsiaalmeedias.

Sester loodab, et 2-3 tunniga saadakse hakkama. Tuleb pikk sõit.

Küsimasi saavad esitada ainult majanduskomisjoni esindajad. See siis pärast.

Sester tutvustab seda, kuidas asju arutatakse. Ta rõhutab, et otsuste tegemist täna ei järgne.

Seaduseelnõu alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise eelnõu. Täna on erinevate osapoolte ära kuulamisega. Eelnõud menetletakse majanduskomisjonis neljapäeval.

Sven Sester avab istungi.

Selle laua taha kogunevad tänased arutelul osalejad. Kokku on kutsutud ligi 20 erineva huvigrupi esindajad.

Võib oodata tulist arutelu, sest kohal on nii alkoholitootjad, liitude esindajad kui ka reklaamiagentuuride inimesed.

Täna toimub riigikogus majanduskomisjoni avalik istung, kuhu on lisaks poliitikutele kutsutud erinevad ettevõtjad ja ametnikud, kes on seotud palju räägitud ja kirutud teemaga - alkohol. Täpsemalt on arutluse all alkoholi müügi- ja reklaamipiirangud. Ärileht toob arutelu olulisemad sõnavõtud ja jutud otseblogi vahendusel teieni.

