BLOGI | SVT: Swedbank on tegelenud ulatusliku ja süstemaatilise rahapesuga

SVT Nyheteril on olnud viis kuud ligipääs suurele hulgale salajastele dokumentidele, mis näitavad, et skandaalse Danske Banki tehinguid ühe Rootsi suurema panga Swedbankiga.

Need sisaldavad suurt hulka tehinguid pankade klientide vahel aastatel 2007-2015.

Uuring näitab, kuidas Swedbanki 50 klienti, kellel kõigil on olemas kahtlustatava rahapesu hoiatavad tunnused, on saanud liigutada läbi panga 40 miljardi Rootsi krooni väärtuses raha.

Teiste hulgas on tegemist äriklientidega, kellel puudub nähtav tegevus, kellel on varjatud omanikud või keda esindavad arvatavasti tankistid.

„See on massiivne skandaal. „Uppdrag Granskning’i” (Rootsi Televisiooni saade – toim) andmetel on kahtlaste ülekannete lubamine olnud märkimisväärne osa ärist samaväärselt Danske Bankiga,” ütles Transparency Internationali Rootsi osakonna korruptsiooniekspert ja juht Louise Brown.

Pärast Danske Banki skandaali ilmsiks tulekut kinnitas Swedbanki tegevjuht Birgitte Bonnesen, et tema pank ei ole skandaaliga seotud.

„Me oleme kontrollinud kõiki kliente, kes on Danske Bankist välja tulnud. Nende hulgas ei ole selliseid, kes on olnud või on Swedbanki kliendid,” ütles Bonnesen oktoobris SVT-le.

SVT küsis Bonnesenilt veel, kas Swedbankil ei ole samuti väliskliente, kes viivad raha välja näiteks Venemaalt, nagu toimus Danske Bankis.

„Aga mitte kliente, kellel ei ole riigis äritegevust,” vastas Bonnesen.

Swedbanki on kaitsnud ka Rootsi finantsinspektsiooni juht Erik Thedéen.

„Rootsi pankadel ei ole selliseid ulatuslikke väliskontosid oma pankades Baltikumis,” ütles Thedéen SVT-le.