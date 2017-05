BLOGI: Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu on korruptsioonikahtlusega kinni peetud

Kahtlustuse esitamine Arvo Sarapuule

Feldmanis kinnitas, et Baltic Waste Managementi rahastamine on toimunud ATKO grupi kaudu. Kuidas skeem on täpselt toimunud, pole aga prokuratuuril praegu võimalik täpsustada. Prokuratuur ei avalda ka seda, kas tõendite leidmiseks kuulati ka kedagi pealt. Sarapuu ei saanud vahetult kuritegelikku tulu, küll aga mõjutas ta BWM suhtes tehtud otsuseid. Sarapuu naise Kersti Sarapuuga pole sellel kriminaalmenetlusel mingit seost.

Kahtlustatavad on kinni peetud maksimaalselt kaheks ööpäevaks. Baltic Waste Managementiga sõlmitud prügilepinguid praegune kriminaalmenetlus automaatselt õigustühiseks ei muuda.

Feldmanis: seost Edgar Savisaarega sellel kriminaalmenetlusel ei ole

Feldmanis: oleme info jagamisega avalikkusele viivitanud, kuna see oli vajalik tõendite kogumiseks. Kriminaalmenetlus algas 1. märtsil kapo kogutud info alusel juba enne, kui teema meedias üles tõusis. Arvo Sarapuu on kinni peetud toimepiirangu rikkumise eest eriti suures ulatuses, kahtluse kohaselt on ta varjatult seotud Baltic Waste Managementiga ning samal ajal osalenud abilinnapeana firmaga seotud otsustega tegemisel.

Pressikonverents on alanud, ajakirjanike ees on riigiprokurör Laura Feldmanis.

Riigiprokuratuur annab täna kell 13 Arvo Sarapuu kinnipidamise asjus pressikonverentsi, millest Delfi teeb otseülekande ja kus räägitu võtame kokku ka siin blogis!

