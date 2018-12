Blogija küsitlus selgitas välja paljude miljonäride kolm sammu jõukuseni

John, kes ei avalda veebis oma täisnime, intervjueeris sadat miljonäri ja sai teada, et peaaegu kõik nendest said rikkaks n-ö traditsioonilisel viisil. „Nad teenisisd palju, nad säästsid palju ja investeerisid kaua," kirjutas ta.

See on vastuolus levinud uskumusega, et enamik miljonäre on saanud oma varanduse läbi päranduse või neil oli suuri riske võttes õnne.

Intervjueeritud miljonäride vara mediaanväärtus on 2,3 miljonit dollarit (2 miljonit eurot). 90% nendest on mehed, küsitletute vanus oli veidi alla 50 eluaasta.

Raamatu „The Millionaire Next Door" autor William D Danko on samuti suur säästmise ja sissetuleku maksimeerimise pooldaja. Ta on rõhutanud, et inimesed peaksid 20% oma palgast kõrvale panema. Danko sõnul peaks olema inimestel ka rohkem kui üks sissetulekuallikas.