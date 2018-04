Bloomberg: Baltikumi ähvardab elanikkonna krahh

Arvukalt haritud noori laseb riigist jalga, jättes pensionäride ülalpidamise üha väheneva arvu allesjäänute õlule. 2014. aasta statistika kohaselt elab juba iga kolmas noor lätlane ja iga neljas kõrgharidusega lätlane välismaal.

Ida-Euroopa, sh Baltikumi demograafilisi probleeme aitaks lahendada immigratsioon, kuigi tõenäosus selleks on äärmiselt väike, arvestades valitsevat poliitilist kliimat, märgib Bloomberg.

Kui vaadata positiivset suhtumist immigratsiooni, on üheksa madalaimate näitajatega riiki kümnest just endisest idablokist, sh Baltikumist, kel tuli juba Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal vastu võtta arvukalt võõrtöölisi Venemaalt.

Läti demograaf Mihails Hazans tõi elanikkonna krahhi peamiste põhjustena välja madalad palgad, kehvad karjääriväljavaated ja halvad töötingimused. „Kuna noored lahkuvad ja vanad jäävad alles, muutub elektoraat konservatiivsemaks, süvendades immigratsioonivastasust poliitilisel areenil,“ selgitas ta.

Läti valitsus, kes põgenikke vastu võtta ei taha, aga usub, et hoolimata ÜRO tumedast prognoosist, väheneb noorte ja haritute väljaränne palkade kasvades juba järgneva viie aasta jooksul drastiliselt.

Äriväljaanne Bloomberg leiab, et kuigi ka Eesti rahvastik vananeb ja väheneb, tasuks Lätil järgida kõigepealt Eesti eeskuju. Eestil, mida tuntakse kui digitaalset paradiisi, läheb tänu oma asukohale ja senistele majandusreformidele oluliselt paremini: riik on välisinvestoritele ahvatlevam, palgatase on kõrgem ja ka immigrantide arv kasvab vaikselt.