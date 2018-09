Bloomberg: Danske panga Eesti haru saagas oli oluline roll Deutsche Bankil

Toimetaja Tanel Saarmann RUS

Foto: Scanpix, REUTERS

Bloomberg kirjutab, et ehkki Deutsche Bank pidi ise parasjagu lahendama oma Venemaaga seotud jamasid, oli just see Saksa suurpank oluliseks lüliks, mis aitas peatada rahapesu Danske panga Eesti filiaalis.