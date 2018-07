Bloomberg: Läti keskpanga korruptsiooniskandaal muutub üha kahtlasemaks

2. Kes on mõrvatud?

Trasta pankroti kallal töötanud Läti advokaat Martins Bunkus tapeti oma auto roolis Riias automaadilaenguga tänavu 30.mail. Politsei kinnitusel oli tegemist hoolikalt planeeritud mõrvaga, mis oli seotud ohvri tööga.

3. Mida see kõik tähendab?

See on jätkuvalt arusaamatu. Vastamata küsimusena toob Bloomberg välja: Mis sundis Trasta aktsionäre esitama veebruaris võimuorganitele avaldust, mis käivitas läbiotsimise Rimsevicsi kodus ning kontoris ning päädis mehe 48 tunniks vahistamise ning küsitlemisega. Süüdistajate sõnul on neil oma sõnade kinnituseks 2013. aastast pärit helisalvestus, kuid ei oska selgitada, miks juba tollel ajal selle suhtes midagi ette ei võetud. Ajakirja Ir andmetel on salvestus tehtud Riia piiride taga saunas. Rimsevics ei olnud uurimise objekt. Süüdistajad kaaluvad tõendeid ning aasta lõpuks peaks selguma, kas talle esitatakse süüdistus või mitte. Kohtuprotsessid vältavad Lätis aga tavaliselt aastaid.

4. Kuidas Euroopa Keskpank asjaga seotud on?

Läti on Euroopa ühisraha eurot kasutav riik ning Rimsevics on Euroopa Keskpanga nõukogu liige. Ta ei saa aga Euroopa Keskpanga nõukogu töös osaleda, sest ei tohi riigist lahkuda. Ta ei tohi ka oma töökohas viibida. Tema asetäitja Zoja Razmusa on keskpanga nõukogu kogunemistel osalenud vaatlejana. Euroopa Keskpank ja Rimsevics on pöördunud süüdistuste osas Euroopa Kohtusse. Otsust on sealt oodata kuue kuni kaheksa kuu pärast. Eraldi arutatakse Euroopa keskpanga poolt esitatud piirangute lõdvendamise palvet.

5. Mida Rimsevics ütleb?

Rimsevics eitab altkäemaksu küsimist ja vastuvõtmist ning kahetseb, et ei teinud minevikus aset leidnud altkäemaksu vihjete kohta avaldust. Samuti on ta kinnitanud, et on esitanud Venemaa kalastamisreisi eest tasumise kohta kinnituse.

Eraldi on mõned kommertspangad eesotsas ABLV Pangaga Rimsevicsit süüdistanud nende liigses pitsitamises ning väljapressimises.

6. Miks Lätit finantsskandaalidega seostatakse?

Läti pankasid süüdistatakse selles, et nende kaudu liikus osa Moldova finantssüstemist 2015. aastal varastatud miljardist dollarist, Venemaalt 2010.-2014. aastatel välja liikunud 20 miljardit dollarit ning Skandinaavia telekommunikatsioonifirmade altkäemaksudele kaasa aitamises.

2016. aastal, mil ka Trasta suleti, trahviti Privatbanki Moldova pettusest pärit raha liigutamise eest 2 miljoni euroga. Eelmisel aastal nõustusid viis Läti panka trahviga selle eest, et nad ei suutnud Põhja-Koreaga seotud klientide tehingute kohta infot koguda.