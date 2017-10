Bloomberg: peale Trumpi presidendiks valimist on Brexit kõige lollim otsus, mille üks riik on teinud

File photo of New York Mayor Bloomberg looking out a window during a news conference announcing a lease for commercial office space to the law firm WilmerHale

Miljardärist meediamogul ja endine USA New Yorki osariigi linnapea Michael Bloombergi sõnul on arusaamatu, miks edukas riik nagu Suurbritannia otsustas Brexitiga kõik ära rikkuda.

Meediakontserni Bloomberg tegevjuht käis eile Londonis, et avada ettevõtte Euroopa peakontor, kuid tema eelnevad sõnavõtud jätavad mulje nagu ta kahetseks investeeringut, kirjutab The Guardian.

"Me avame uhiuue kontori Londis, millel on kaks suurt ja väga kallist hoonet. Kas ma oleksin selle otsuse teinud, kui ma oleksin teadnud, et Brexit tuleb? Võib-olla mitte, aga otsus on tehtud ja me oleme rahul," ütles ta.

"Mu endine abikaasa on britt ja mu tütardel on Suurbritannia passid ning me armastame Inglismaad. Kuid see, mis praegu toimub ei ole hea ning Euroopa Liidust lahkumiseks pole ühtegi head võimalust. Riik peab maksma trahvi, sest muidu lahkuksid liidust ka teised."

"Ma ütlesin, et minu arvates on see kõige rumalam otsus, mida üks riik on teinud, aga me Trumpasime nad üle," lisas ameeriklasest ärimees viidates Donald Trumpi presidentuurile.

Bloombergis töötab kokku 20 000 inimest, kellest 4000 töötavad Suurbritannias ning tegevjuhi sõnul pole kogu kollektiiv Londoni kontori asukohaga rahul. "Üks asi, mis meid kahjustab nii USA-s kui Suurbritannias on see, et osad töötajad ütlevad: "Me ei taha siin töötada, kas me võime mujale minna? See riik ei salli immigrante,"" ütles Bloomberg.

"Immigratsiooni teemalistel aruteludel Washingtonis on tagajärjed. Olenemata sellest, kas me muudame immigratsiooni puudutavaid regulatsioone või mitte, siis tekib üleüldine tunnetus, et Ameerika ei ole enam avatud ja vastuvõtlik riik ning paljud ei taha seetõttu siia enam tulla. Sama asi toimub Suurbritannias Brexiti tõttu," lisas ta.