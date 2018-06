Bloomberg: Vene-Eesti topeltkodanikust ettevõtja tegi maailmanimega klientidele miljonite eest tünga

Üks Saksa kodanikust klient ütles Bloombergile, et investeeris GL-i veerand miljonit dollarit. Kui kuulujuttude tõttu murelikuks muutunud investor püüdis raha tagasi saada, selgitati talle esmalt, et kuna ta on ühtlasi USA topeltkodadsus, läheb maksega aega. Kevadel tuli viimaks teade, et raha kantakse 15 päeva jooksul üle. Seda ei juhtunud. Täpselt samasuguse loo rääkis Bloombergile pool miljonit dollarit investeerinud Hollandi kodanik. Juunis kadus veebist ka GL Finance´i kodulehekülg. Kui Bloomberg eelmisel nädalal firma GL Asset Management Zürichis asuvat bürood külastas, leidsid nad eest mööblist tühjendatud ruumi ja kirjadest tulvava postkasti. Genfis asuv büroo paistis koosnevat vaid ühest raamatupidajast, kes keeldus kommentaaridest.

Loe veel

Telefonitsi antud vastustes keeldus Lilleväli oma asukohta nimetamast, märkides, et ei soovi olla antikangelase rollis. Ta kinnitas, et „suur osa” klientidest saab oma raha tagasi, kuid ei täpsustanud detaile. Lilleväli eitas ka väiteid, et tema firmad haldasid 250 miljoni dollari väärtuses investeeringuid – maksimaalne investeeringute hulk olevat olnud vaid 140 miljonit. Neist 35 miljonit dollarit olevat praegu külmutatud Lääne sanktsioonide tõttu.