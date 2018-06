BLRT Grupp ehitab Stockholmis raudtee- ja jalakäigusilla

BLRT Grupi tütarettevõte Marketex Offshore Constructions allkirjastas lepingu sillakonstruktsioonide valmistamiseks kõige enam koormatud raudtee- ja jalakäigusillale Stockholmi keskosas. Lepingu maksumust ettevõte ei avalda.

Sillakonstruktsioonid kaaluvad 3000 tonni.

„Stockholmi sillakonstruktsioonide ehitusleping on juba teine projekt, mille elluviimisega oleme tänavu algust teinud. Varem sai sõlmitud leping Oslo jalakäigu- ja jalgrattasilla rajamiseks. See tõestab veelkord, et kontsern on valinud õige strateegia, mis on suunatud kõrgtehnoloogiliste seadmete ja keeruliste metallkonstruktsioonide tootmise mitmekesistamisele, et mitte sõltuda nafta-, gaasi- ja avameretööstusest, mille mõju on paljud ettevõtted omal nahal tunda saanud,“ räägib BLRT Grupi juhatuse esimees Veronika Ivanovskaja.

Valdav osa Stockholmi keskosas asuvatest raudteedest, sildadest ja tunnelitest on ehitatud läinud sajandi 50ndatel, seepärast vajavad nad kaasajastamist. Getingmidjan’i raudteelõik on kõikide riigi lõunaosast

saabuvate rongide ühenduslüli, mis muudab ta kõige tihedama liiklusega raudteeliiniks Rootsis.

Sillakonstruktsioone tarnitakse kahes etapis – aastatel 2019 ja 2020. Silla ühe sektsiooni suurim kaal on 280 tonni. Sillaosad toimetatakse merd mööda Stockholmi, kus projekti peatöövõtja Implenia nad kokku paneb.