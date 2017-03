BLRT Grupp lastis esmakordselt laeva, mis suudab kanda 36 tuhat tonni

BLRT Grupp AS

BLRT Grupile kuuluvas Vene-Balti sadamas lastiti esmakordselt täis suur puistlastilaev kandevõimega 36 tuhat tonni.

Enne seda tuli sadamal tegemist teha alustega, mille täiskaal oli kuni 20 tuhat tonni. Nii suurte laevade teenindamine sai võimalikuks pärast sadama kuuenda ja seitsmenda kai ümberehitust.

Ehitustööde käigus süvendati akvatooriumit 8,5 meetrilt 10 meetrini ja puhastati laevateed. Nüüd saavad sadamas silduda suurema süvisega laevad. Sadama veeala sügavus võimaldas varem balkerile laadida 20 tuhat tonni, nüüd kaks korda enam.

„Me mitte ainult ei kaevanud kai esise veeala sügavamaks, vaid ehitasime kaid uuesti üles ning laiendasime kai teenindamiseks vajalikku maad. Seni oli kai teenindusmaa suurus 20 meetrit, täna on seda suurendatud 50 meetrini. See andis kail töötavatele ettevõtetele olulise eelise – tõusis aluste lastimis- ja lossimiskiirus. Näiteks praegu töötleme ööpäevas kuni 1000 tonni vanametalli enam. See aitab muuta BLRT Grupi ja tema tütarettevõtted klientidele atraktiivsemaks,“ rääkis BLRT Grupi juhatuse liige Anatoli Onolov.

Ehitustööd kestsid pool aastat, peatöövõtja oli ehitusfirma Merko.