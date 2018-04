BLRT: kui maksaksime Kovalenkodele dividendi, läheks ettevõte pankrotti

Tema sõnul on juhatus viimaste aastate jooksul valmistanud ette 1436 vastust väikeaktsionäride küsimustele ning algatanud kaks erikontrolli. "Tänu õigesti valitud strateegiale ja konservatiivsele rahanduspoliitikale on BLRT Grupi juhtkonnal õnnestunud välja tulla 38,6 mln euro suurusest kahjumist laevaehituses, mis tekkis 2011-2014. kriisiaastatel, mil BLRT Grupi rahvusvaheliste tellimuste maht vähenes," kirjutas ta.

Lähimaks 3–5 aastaks onIvanovskaja sõnul kokku pandud 180 mln euro suurune põhjapanev investeerimiskava, mis võimaldab kontsernil tõusta põhitegevussuundade arendamisel uuele tasemele. "Mistõttu on kõik väikeaktsionäride nimel tehtud Anastassia Kovalenko avaldused ja väljaütlemised ebaprofessionaalsed ning hoiavad silmapiiril vaid üht hetke-eesmärki – sundida kontserni maksma miljoneid dividende, tundmata seejuures sotsiaalset vastutust 4 000 töötaja ees, arvestamata kontserni tegevussuundade eripära ning seades ohtu BLRT Grupi arengu tulevikus."

"Enamgi veel – saada iga hinna eest kätte kümneid miljoneid dividenditulu on sõge soov, mis võib BLRT Grupi viia pankrotini," põrutas ta.

Kovalenko: BLRT üritab demagoogiaga väikeaktsionäridest üle sõita

Anastassia Kovalenko sõnul on BLRT juhatuse esimehe sõnavõtt arusaamatu. "Suur osa BLRT väikeaktsionäridest on ettevõtte enda töötajad, kes ei julge sõna võtta, sest kardavad tööd kaotada. Kuid väikeaktsionäride osalus ettevõttes on ligi 47% ning suuromanik hoiab lihtsalt dividende kinni," ütles ta.

Jutt majandusaasta aruandest puudutab Kovalenko sõnul seda, et väikeaktsionäridel tekkis seitse aastat tagasi kahtlus, et muidu pidevalt kasumis olnud BLRT kukkus järsku kahjumisse, kui aktsionärid hakkasid dividende nõudma. "Praegune seadusandlus on puudulik ega lase meil kontrollida, kas esitatud majandusaasta aruanded on korrektsed või mitte. Jutt sellest, et BLRT on erikontrolle teinud on umbes sama, kui Taavi Aas ütleb, et on Tallinna linnavalitsuses erikontrolle teinud. Ettevõte ise kontrollib enda tegevust ja tulemused on vastavad," ütles ta.

Kovalenko sõnul on väikeaktsionäride mure suur, sest nad ei saa realiseerida oma osalust - BLRT suuromanik keeldub aktsiaid õiglase hinna eest ostmast ning dividende ka ei maksa. "Juhatuse esimees heidab ette, et ma ei mõista nende majandusaasta aruannet, Kuid just majandusalase kõrgharidusega inimesena leian, et see ei ole proportsionaalne, kui ettevõttel on ligi 300 miljonit eurot jaotamata kasumit, teeb aastas 30 miljonit eurot investeeringuid ning dividende ei maksa."