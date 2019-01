BLRT ostis miljonimasina

BLRT Gruppi kuuluvas ettevõttes BLRT Transiit asus laevu teenindama ligi miljon eurot maksev uus Manstein 90 R HybriLift materjalikäitluse masin, tänu millele laevade seisuaeg kai ääres väheneb, ettevõte saab aga käidelda senisest suuremaid aluseid.

Pärast sadama kuuenda ja seitsmenda kai ümberehitust, mis lõppes 2017. aasta algul, saavad BLRT Grupi akvatooriumisse Tallinnas siseneda kuni 40 000-tonnise kandevõimega laevad.

„Et selliseid aluseid teenindada, tuli muuta nii tehnoloogiat kui taristut. Just sel põhjusel saigi soetatud uus materjalikäitleja. Soomes valminud masina noole ulatus on 26 meetrit, ta on varustatud kahe haardkopaga puistekauba käitlemiseks mahutavusega 9 ja 5 kuupmeetrit. Varem kasutasime lastimis- ja lossimistöödeks koppa, mille maht oli 2,5 kuupmeetrit,“ seletab BLRT Transiidi juhatuse liige Ahto Altjõe.

Vastsel materjalikäitlejal on veel mitu olulist eelist. Esiteks võimaldab ta lühendada lastimiseks ja lossimiseks kuluvat aega enam kui kaks korda. Teiseks tagavad tema paindlikud omadused ja energiasäästu süsteem HybriLift kuni 35% väiksema energiakulu ning keskkonnasõbralikkuse. Lisaks sellele annavad roomikud talle suurema liikumisvabaduse, hea manööverdusvõime lubab aga kasutada sadamakaid otstarbekamalt.