BLRT ostis suure kandevõimega eriveoki

BLRT Grupp investeeris uude 500-tonnise kandevõimega KAMAG tööstusveokisse 1 140 000 eurot.

Laevatehase piires veoseid vedades tuleb rakendada eritehnikat ja erilahendusi. 500-tonnise kandevõimega KAMAG tööstusveoki abil saab transportida suuremõõtmelisi tooteid: uue põlvkonna kalakasvatuspargaseid, raskeid metallkonstruktsioone, sildade komponente, avamere-, gaasi- ja naftatööstuse seadmeid.

„See investeering on järjekordne samm lähiaastateks kavandatud BLRT Grupi arengustrateegia elluviimisel, mis võimaldab kontserni ettevõtetel Marketex Marine ja Marketex Offshore Constructions viia ainulaadsete seadmete ja suuremõõtmeliste tarindite tootmise uuele tasemele,“ selgitab BLRT Grupi juhatuse esimees Veronika Ivanovskaja.

Selliste parameetritega uus hüdrauliline eriveok on ainuke omataoline Eestis. Laadimisel võib ta toime tulla ka kraana abita, mis tähendab, et KAMAG on võimeline sõitma oma veosega tugede alla.

24 meetri pikkune ja 7 meetri laiune raskeveok toimetati 15 päevaga Saksamaa lõunaosas Baden-Württembergi liidumaal paiknevast Ulmi linnast merd mööda Belgia sadamalinna Antwerpenisse, seejärel Paldiskisse, kus ta tõsteti raskeveohaagisele ja toodi Tallinnasse, BLRT Grupi tootmisalale Koplis.