BLRT tütarettevõte ja Euroopa suurim tööstuskontsern allkirjastasid lepingu

BLRT Gruppi kuuluv Marketex Offshore Constructions ja Euroopa suurim tööstuskontsern Siemens AG kirjutasid alla koostöö raamlepingule.

Lepingu kohaselt saab Marketex Offshore Constructions strateegilise partneri staatuse ning võib osaleda hangetes seadmete tootmiseks ja tarnimiseks Siemensi ettevõtetele, samuti peab ta vastama paljudele kriteeriumidele, nagu näiteks efektiivsus, toodete hea kvaliteet, kohustuste range täitmine, vastutustundlik suhtumine keskkonda ja pidev investeerimine tootmisesse.

„Koostööle sai alus pandud 1,5 aastat tagasi. Selle aja kestel on edukalt täidetud lepingulisi töid. Vastne lepe on meile strateegilise tähtsusega ja avab BLRT Grupile suured võimalused. Eriti meeldiv on see sündmus selletõttu, et ta sai teoks kontserni 105. sünnipäeva eel," ütles BLRT Grupi esinaine Veronika Ivanovskaja.

Marketex Offshore Constructions toodab nafta- ja gaasitööstusele, avamere tuuleparkidele ja taristule kõrgtehnoloogilisi seadmeid ja keerulisi metallkonstruktsioone.