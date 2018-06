Saksamaa autotootja BMW teatas, et Saksamaal kukkus nende müük diiselsõidukite keelu tõttu mais 13,6 protsenti, kirjutab Reuters.

Üldine müük vähenes 2,1 protsenti.

Ettevõte teatas, et nad seadistavad Hiina tehased ümber, et need saaksid toota X3 mudelit. Seni on neid sõidukeid Hiina toodud USAst.