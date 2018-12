Boeing läks ohvriterohke õnnetuse pärast lennufirmaga tülli

Lionairi reisilennuk Boeing 737 MAX 8 kukkus oktoobris pärast Indoneesia pealinna Jakarta lennuväljalt õhkutõusmist merre. Õnnetuses hukkus 189 inimest. Täpne põhjus on veel teadmata, kuid esialgne info viitas puudustele hoolduses ja töös, kirjutab Wall Street Journal.

Esmaspäeval teatas Lion Air, et jõudis kokkuleppele Hollandi ettevõttega, et jätkata otsinguid lennuki musta kasti leidmiseks.

„Ma olen väga pettunud selles, kuidas Boeing on käitunud," ütles Lion Airi kaasasutaja Rusdi Kirana. Ta on avalikult rääkinud, et lennufirma kaalub enam kui 200 lennuki tellimuse tühistamist. Tellimuste koguhind on üle 20 miljardi dollari ja valdav osa lennukitest on 737 MAX-id.

Kui uurijad avaldasid esialgse raporti, juhtis Boeing tähelepanu võimalikele puudustele hoolduses ja märkis, et lennuki probleeme enne saatuslikku lendu ei kõrvaldatud.

See ärritas lennufirmat ja Kirana ütles intervjuus, et operaatorit ei tohi süüdistada. „Me oleme partnerid mitte vaenlased," sõnas ta.

„Probleem polnud hoolduses," ütles Kirana. „Probleem on selles, et Boeing ei teinud korralikku manuaali." Boeing selle kriitikaga ei nõustunud.

Lennuõnnetuste järel puhkevad tihti tülid lennufirmade ja lennukitootjate vahel, kuid tavaliselt ei jõua need avalikkuse ette.