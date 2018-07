Boroditš hakkab TLT juhina teenima vähemalt kolmandiku kõrgemat palka kui riigikogus

Nagu paljude riigikogust lahkuvate liikmete üheks põhjuseks on palganumbri erinevused parlamendis ja erasektoris, tõmbab arvatavasti ka reformierakondlast Deniss Boroditši Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi juhtima märkimisväärne sissetulekute kasv. Tõsi, äriühing kuulub küll linnale, aga tegemist on siiski tippjuhi positsiooniga. Võrreldes hetkel riigikogust ja linnavolikogust saadava tuluga, kasvab Boroditši sissetulek TLT juhiks saades märkimisväärselt.

Hetkel veel TLT-d juhtiv Enno Tamm avalikustas Ärilehele, et tema palgaks linnale kuuluvas äriühingus on 5500 eurot kuus (66 000 eurot aastas). Kui vaadata Tamme aastasissetulekuid maksuametile esitatavast majanduslike huvide deklaratsioonist, on seal aasta kogutuluks märgitud lausa 86 000 eurot. Sellest ca 6000 eurot aastas laekub Tallinna linnavolikogu liikmetasuna, kuid ülejäänud sissetulekut (üle 10 000 euro) Enno Tamm selgitama ei nõustunud.

Kui arvestada, et TLT uus juht Deniss Boroditš hakkab saama vähemalt sama põhipalka, mis Tamm, kasvab uue juhi sissetulek hoobilt kolmandiku võrra. Boroditš on nimelt deklareerinud eelmise aasta tuluks 41 500 eurot, mille moodustab riigikogu liikme palk 3400 eurot kuus ning Tallinna linnavolikogu liikme tasu, veidi üle 500 euro kuus (alates 26.10.2017).

Kui Boroditš lahkubki nüüd linnavolikogust ja jääb ilma ka sealsest tasust, on TLT-d juhtida ikkagi tulusam.