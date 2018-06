Boroditš TLT juhiks saamisest: lahkun riigikogust, aga mitte Reformierakonnast

Poliitilise karjääri osas täpsustas Boroditš, et see ametikoht eeldab riigikogu liikme kohalt lahkumist. „Ma olen sellega arvestanud ja olin juba varem otsustanud järgmistel valimistel mitte kandideerida," sõnas ta. „Olen olnud riigikogu liige kahes koosseisus ja see on praegu minu jaoks piisav, et võtta vastu uusi väljakutseid," ütles Boroditš.

Täna ei ole ta veel avaldust riigikogu liikme kohalt taandumiseks esitanud. „Kuid pärast vastava otsuse tulekut Tallinna Linnatranspordi nõukogult ja ametikoha volituste kehtima hakkamist olen valmis avalduse esitama," rääkis Boroditš.

Erakondliku kuulumise osas ütles Boroditš, et erakondlik kuulumine on teadupoolest vabatahtlik ning hetkel ta Reformierakonnast välja astumise peale mõelnud ei ole.

Michal: reformierakond end huvide konflikti ei sea

Erakonnakaaslane, riigikogu liige Kristen Michal lisas, et Boroditšiga on räägitud, et ühel ajal linnaettevõtet juhtides ta Tallinna volikogu liikmelisus peatatakse. "Saan aru, et tema soov on poliitikast püsivalt lahkuda. Reformierakonna valijatelt ja meeskonnas saadud mandaat ei ole kaubaks, ehk seniks kuni Deniss on linnale kuuluva aktsiaseltsi palgal, ta volikogus huvide konflikti ennast ei sea," ütles Michal.