Tallinna börsi tugitalad kasiinokett Olympic EG ja laevandushiiglane Tallink on nagu kaup siltidega „tarbi kohe” ja „parim möödas”. Kleepsud näitavad, kui palju on kaup tavahinnast alla hinnatud, aga ka seda, et kaupade säilivustähtaeg on kätte jõudmas. On need ettevõtted valikusse sattunud teadlikult või kogemata? Kes seda teab: allahindluse silt on peale kleebitud ja säilivustähtaeg kinni kaetud.